Струмска слава спечели в Ихтиман

Струмска слава (Радомир) победи в Ихтиман, местния Ботев с 2:1. Срещата е от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините атакуваха през целия мач, но трудно пробиваха отбраната на съперника. Гостите пък разчитаха на епизодични контраатаки в предни позиции. Вратарят Симеон Симеонов едва не допусна да му вкарат, само 180 секунди след началото. При контраатака двама на двама, Даниел Начев подаде и капитана Александър Аспарухов вкара за радомирци с шут по диагонала в 34-ата минута. Другият капитан Борислав Балджийски пък стреля над вратата на Симеонов при суматоха, секунди преди почивката. Със започване на втората част, Ботев натисна. Вратарят му Иван Дерменджиев изби в корнер коварен удар по диагонала в 67-ата минута. В 79-ата пък влезлия като резерва Георги Иванов насочи топката в ъгъла за 0:2. Заключителните минути бяха интересни. Любомир Тодоров пропусна да вкара трето попадение за гостите в 86-ата минута. При ответната атака Симеонов изби топката след опасен удар на влезлия като резерва за домакините Валентин Сливов. Накрая Василийе Милованович фиксира окончателното 1:2.