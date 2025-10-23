Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Струмска слава спечели в Ихтиман

Струмска слава спечели в Ихтиман

  • 23 окт 2025 | 18:18
  • 569
  • 0
Струмска слава спечели в Ихтиман

Струмска слава (Радомир) победи в Ихтиман, местния Ботев с 2:1. Срещата е от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините атакуваха през целия мач, но трудно пробиваха отбраната на съперника. Гостите пък разчитаха на епизодични контраатаки в предни позиции. Вратарят Симеон Симеонов едва не допусна да му вкарат, само 180 секунди след началото. При контраатака двама на двама, Даниел Начев подаде и капитана Александър Аспарухов вкара за радомирци с шут по диагонала в 34-ата минута. Другият капитан Борислав Балджийски пък стреля над вратата на Симеонов при суматоха, секунди преди почивката. Със започване на втората част, Ботев натисна. Вратарят му Иван Дерменджиев изби в корнер коварен удар по диагонала в 67-ата минута. В 79-ата пък влезлия като резерва Георги Иванов насочи топката в ъгъла за 0:2. Заключителните минути бяха интересни. Любомир Тодоров пропусна да вкара трето попадение за гостите в 86-ата минута. При ответната атака Симеонов изби топката след опасен удар на влезлия като резерва за домакините Валентин Сливов. Накрая Василийе Милованович фиксира окончателното 1:2.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА

Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА

  • 23 окт 2025 | 15:18
  • 533
  • 1
ФК Аксаково с нов Управителен съвет

ФК Аксаково с нов Управителен съвет

  • 23 окт 2025 | 15:05
  • 982
  • 1
Амиго Северозапад привлече едно от най-познатите имена във футзала

Амиго Северозапад привлече едно от най-познатите имена във футзала

  • 23 окт 2025 | 15:01
  • 2497
  • 1
Бивш шеф на Беласица с атака по Живко Желев: Не съм разгадал към кой вид предатели спада

Бивш шеф на Беласица с атака по Живко Желев: Не съм разгадал към кой вид предатели спада

  • 23 окт 2025 | 14:36
  • 1290
  • 3
Шеф в "Левски на левскарите": Защо футболистите от школата седят на пейката?

Шеф в "Левски на левскарите": Защо футболистите от школата седят на пейката?

  • 23 окт 2025 | 13:36
  • 2339
  • 6
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача със Славия - трима са аут, но един се завръща

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача със Славия - трима са аут, но един се завръща

  • 23 окт 2025 | 13:32
  • 628
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 49283
  • 90
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 14845
  • 3
Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

  • 23 окт 2025 | 18:45
  • 3715
  • 7
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 12173
  • 48
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 3920
  • 1
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 6736
  • 0