Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка срази Гоф и стигна полуфиналите в Рияд

Сабаленка срази Гоф и стигна полуфиналите в Рияд

  • 6 ное 2025 | 20:03
  • 349
  • 0
Сабаленка срази Гоф и стигна полуфиналите в Рияд

Това, което отличава Аринa Сабаленка от всички останали тенисистки в тура на WTA, е способността ѝ да прави магия по команда, пише сайтът на WTA.

След като многократно изоставаше в първия сет срещу Коко Гоф, Сабаленка успя да се измъкне от трудните моменти и спечели 7:6 (5), 6:2, осигурявайки си място на полуфиналите на Финалите на WTA в Рияд.

В петък поставената под №1 Сабаленка (3-0) ще се изправи срещу №4 Аманда Анисимова (2-1), а №5 Джесика Пегула (2-1) ще играе срещу №6 Елена Рибакина (3-0). По-рано Пегула победи Джазмин Паолини с 6-2, 6-3.

Докато първият сет беше напълно равностоен, Сабаленка пое контрола във втория. В крайна сметка тя реализира 5 от 6 брейк-бола, докато Гоф беше 3 от 7 и направи 6 двойни грешки.

Сабаленка влезе в мача с внушителна статистика 2-0 в груповата фаза, макар и без да е сигурно класиране. След като Пегула спечели първия мач за вечерта, това означаваше, че Гоф (1-1) можеше да я изпревари само с победа в два сета.

Двете не се бяха срещали, откакто изиграха вълнуващия финал на "Ролан Гарос", в който Гоф загуби първия сет в тайбрек, но обърна и спечели в три. Сабаленка призна тогава, че е загубила самообладание, обеща да се поучи — и го направи, като спечели US Open.

Преди двубоя имаше няколко сценария, при които Сабаленка, Пегула и Гоф можеха да се класират. Когато Гоф поведе в началото, изглеждаше, че с победа в два сета може да елиминира световната №1.

21-годишната американка направи брейк още в първия гейм пред пълната зала в Саудитска Арабия. При 2:2 Сабаленка спаси още две точки за пробив с мощен сервис.

Гоф сервираше за сета при 5:4, когато несигурността се прокрадна в играта ѝ. На брейк пойнт тя направи лошо преценен дропшот, който Сабаленка лесно достигна и контраатакува с уинър по правата.

В тайбрека Гоф поведе 3-1, предизвиквайки Сабаленка да хвърли ракетата си от яд. При 4-2 обаче всичко се обърна. Гоф можеше да спечели сета, ако беше вкарала бекхенда си на мрежата, но топката спря в нея. Сабаленка отвърна с два безупречни сервиса и поведе с 5-4.

След това дойде фаталната неточност – двойна грешка на Гоф. Тя имаше цели 17 в първия си мач, но само три във втория, а срещу Сабаленка до този момент нямаше нито една. Двойната грешка даде на Сабаленка сет пойнт при 6-4, който тя затвори с перфектен форхенд-уинър.

Вторият сет вече не беше толкова оспорван. Гоф върна един пробив в шестия гейм, но Сабаленка веднага направи рибрейк, след което затвори мача на нула с още един силен сервис-гейм.

Сабаленка демонстрира обичайната си желязна психика и борбеност — и дори нещо повече. Това е петото ѝ поредно участие на Финалите на WTA, но тя все още няма титла. Най-доброто ѝ класиране до момента е второ място през 2021 г., когато загуби финала от Каролин Гарсия.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас и Джокович в една група на Финалите на АТР

Алкарас и Джокович в една група на Финалите на АТР

  • 6 ное 2025 | 15:19
  • 1556
  • 0
Манукян продължава към 1/4-финалите в Анталия, Милев отпадна

Манукян продължава към 1/4-финалите в Анталия, Милев отпадна

  • 6 ное 2025 | 14:31
  • 411
  • 0
Нестеров се класира за четвъртфиналите в Бахрейн

Нестеров се класира за четвъртфиналите в Бахрейн

  • 6 ное 2025 | 14:02
  • 291
  • 0
Динко Динев е четвъртфиналист в Ираклион

Динко Динев е четвъртфиналист в Ираклион

  • 6 ное 2025 | 13:22
  • 280
  • 1
Фондация "Григор Димитров" стартира национална програма "Образование за здраве"

Фондация "Григор Димитров" стартира национална програма "Образование за здраве"

  • 6 ное 2025 | 12:00
  • 809
  • 0
САС разглежда мярката за неотклонение на Карен Хачатрян по случая с "черното тото"

САС разглежда мярката за неотклонение на Карен Хачатрян по случая с "черното тото"

  • 6 ное 2025 | 09:39
  • 1414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 25629
  • 19
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 20859
  • 113
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 5345
  • 3
Следете със Sportal.bg пет супермача от Евролигата тази вечер

Следете със Sportal.bg пет супермача от Евролигата тази вечер

  • 6 ное 2025 | 20:29
  • 1831
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 16244
  • 18
Играят се девет мача от Лига Европа, Мидтиланд разбива Селтик

Играят се девет мача от Лига Европа, Мидтиланд разбива Селтик

  • 6 ное 2025 | 19:44
  • 14715
  • 0