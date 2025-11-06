Сабаленка срази Гоф и стигна полуфиналите в Рияд

Това, което отличава Аринa Сабаленка от всички останали тенисистки в тура на WTA, е способността ѝ да прави магия по команда, пише сайтът на WTA.

След като многократно изоставаше в първия сет срещу Коко Гоф, Сабаленка успя да се измъкне от трудните моменти и спечели 7:6 (5), 6:2, осигурявайки си място на полуфиналите на Финалите на WTA в Рияд.

В петък поставената под №1 Сабаленка (3-0) ще се изправи срещу №4 Аманда Анисимова (2-1), а №5 Джесика Пегула (2-1) ще играе срещу №6 Елена Рибакина (3-0). По-рано Пегула победи Джазмин Паолини с 6-2, 6-3.

Докато първият сет беше напълно равностоен, Сабаленка пое контрола във втория. В крайна сметка тя реализира 5 от 6 брейк-бола, докато Гоф беше 3 от 7 и направи 6 двойни грешки.

Сабаленка влезе в мача с внушителна статистика 2-0 в груповата фаза, макар и без да е сигурно класиране. След като Пегула спечели първия мач за вечерта, това означаваше, че Гоф (1-1) можеше да я изпревари само с победа в два сета.

Двете не се бяха срещали, откакто изиграха вълнуващия финал на "Ролан Гарос", в който Гоф загуби първия сет в тайбрек, но обърна и спечели в три. Сабаленка призна тогава, че е загубила самообладание, обеща да се поучи — и го направи, като спечели US Open.

Undefeated in the Stefanie Graf Group 💪@SabalenkaA defeats Gauff 7-6, 6-2 and books her ticket to the semifinals.#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/NCOllsRcuy — wta (@WTA) November 6, 2025

Преди двубоя имаше няколко сценария, при които Сабаленка, Пегула и Гоф можеха да се класират. Когато Гоф поведе в началото, изглеждаше, че с победа в два сета може да елиминира световната №1.

21-годишната американка направи брейк още в първия гейм пред пълната зала в Саудитска Арабия. При 2:2 Сабаленка спаси още две точки за пробив с мощен сервис.

Гоф сервираше за сета при 5:4, когато несигурността се прокрадна в играта ѝ. На брейк пойнт тя направи лошо преценен дропшот, който Сабаленка лесно достигна и контраатакува с уинър по правата.

В тайбрека Гоф поведе 3-1, предизвиквайки Сабаленка да хвърли ракетата си от яд. При 4-2 обаче всичко се обърна. Гоф можеше да спечели сета, ако беше вкарала бекхенда си на мрежата, но топката спря в нея. Сабаленка отвърна с два безупречни сервиса и поведе с 5-4.

След това дойде фаталната неточност – двойна грешка на Гоф. Тя имаше цели 17 в първия си мач, но само три във втория, а срещу Сабаленка до този момент нямаше нито една. Двойната грешка даде на Сабаленка сет пойнт при 6-4, който тя затвори с перфектен форхенд-уинър.

Вторият сет вече не беше толкова оспорван. Гоф върна един пробив в шестия гейм, но Сабаленка веднага направи рибрейк, след което затвори мача на нула с още един силен сервис-гейм.

Сабаленка демонстрира обичайната си желязна психика и борбеност — и дори нещо повече. Това е петото ѝ поредно участие на Финалите на WTA, но тя все още няма титла. Най-доброто ѝ класиране до момента е второ място през 2021 г., когато загуби финала от Каролин Гарсия.