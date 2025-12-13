За трети пореден път Синер е любимец номер 1 на феновете

Яник Синер продължава да печели не само на корта, но и в сърцата на феновете. Италианецът, който спечели шест титли от турнирите през 2025 година, бе избран за Любим играч на феновете на сингъл на ATP Awards за трета поредна година.

„Много ви благодаря, че гласувахте за мен“, каза Синер в специално послание към феновете. „Да спечеля отново наградата „Любимец на феновете“ означава изключително много за мен, особено заради вас.

Годината беше много интензивна, но вие ми давате толкова много енергия и любов – особено когато изляза на корта и играя пред вас. Това е най-хубавото усещане за нас, тенисистите, затова ви благодаря от сърце. Ще се подготвя по най-добрия възможен начин, за да бъда готов за следващия сезон, и ще се видим отново много, много скоро.“

Синер започна годината с успешна защита на титлата си на Australian Open. От общо 12 турнира, в които участва през сезона, той достигна поне до финала във всички с изключение на два – Хале и Шанхай. Един от върховите моменти бе победата му над съперника Карлос Алкарас на финала на "Уимбълдън", с която спечели първия си трофей на "Ол Ингланд клъб".

Завършвайки сезона като световен №2, непосредствено зад Алкарас, Синер приключи годината със серия от 15 поредни победи, включително титли във Виена, Париж и на Финалите на АТР, където за втора поредна година италианецът не загуби нито един сет по пътя към трофея. Той завърши сезона с баланс 58 победи и 6 загуби, като общо вече има 24 титли.

Синер е добре познато лице на подиума на ATP Awards. Като тийнейджър той бе обявен за Новобранец на годината през 2019-а. През 2023 година спечели както наградата за Най-прогресиращ играч, така и приза Любимец на феновете. Италианецът отново спечели фенския вот и през следващия сезон, както и отличието ATP №1.

Следвай ни:

Снимки: Imago