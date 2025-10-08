Популярни
Сабаленка продължава напред в Ухан

  • 8 окт 2025 | 13:12
  • 268
  • 0
Сабаленка продължава напред в Ухан

Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира по тенис WTA 1000 на твърда настилка в Ухан (Китай) с награден фонд от 3,654 милиона долара. Трикратната шампионка и представителка на Беларус, която защитава титлата си от миналия сезон, победи с 4:6, 6:3, 6:1 Ребека Шрамкова.

Словачката, която заема 68-мо място в световната ранглиста, постигна два пробива в първия сет и поведе в резултата. Поставената под номер 1 в основната схема Сабаленка се върна в двубоя, печелейки подаването на Шрамкова в четвъртия гейм на втората част.

След това превъзходството на Арина Сабаленка беше сериозно и тя на три пъти направи пробив в третия сет, за да приключи двубоя след Час и 58 минути от втората си възможност.

В третия кръг лидерката в световната ранглиста ще играе срещу Людмила Самсонова. Поставената под номер 16 рускиня се наложи с 3:6, 6:3, 6:1 срещу София Кенин (САЩ).

Коко Гоф също продължава напред в Ухан. Американската тенисистка, номер 3 в основната схема, елиминира лесно японката Моюка Учиджима след 6:1, 6:0 за само 51 минути. Участващата с "уайлд кард" китайка Шуай Чжан е следващата противничка на Гоф в третия кръг. Китайката се наложи с 6:4, 3:6, 6:4 срещу румънката Сорана Кърстя.

Американката Джесика Пегула победи трудно с 6:4, 4:6, 7:6 (6) своята сънародничка Хейли Баптист. Номер 6 в схемата Пегула водеше с 5:2 в третия сет, но не се възползва от два мачбола и допусна пробив. Веднага след това Баптист отрази още три точки, които можеха да сложат край на двубоя.

В последвалия тайбрек играта вървеше равностойно, а Пегула приключи срещата от седмата си възможност след близо три часа на корта.

В третия кръг американката ще играе срещу Екатерина Александрова. Деветата в схемата рускиня отстрани Ан Ли (САЩ) след 7:6 (5), 6:2.

Поставената под номер 10 Клара Таусон (Дания) също продължава напред в Ухан след победата си над квалификантката Антония Ружич от Хърватия с 6:4, 6:0.

