От US Open до модния подиум: Тенисистите, които задават тенденции

Тенисът и модата винаги са били свързани, а през тази година топ събитията US Open и Седмицата на модата в Ню Йорк, които се провеждат едно след друго, отново превръщат Голямата ябълка в епицентър на стил и спорт.

Броени дни след като кортовете на “Флашинг Медоуз” “изгаряха” от напрегнати мачове, улиците на Манхатън превърнаха в подиум за модни изяви. А някои от най-големите тенисисти в света не само доминират в играта, но и задават тенденции с уникалния си стил, често в партньорство с водещи модни марки.

Дамско очарование на кортовете в Ню Йорк

Коко Гоф

Коко Гоф, една от най-ярките звезди на US Open, се утвърди не само като изключителен талант на корта, но и като модна икона. Сътрудничеството й с New Balance ѝ позволява да носи екипи, които съчетават спортна функционалност с модерен дизайн, често в ярки цветове и смели кройки. Извън корта Гоф е редовен гост на Седмицата на модата в Ню Йорк. Нейният стил е младежки, енергичен и вдъхновяващ за новото поколение.

Наоми Осака

Наоми Осака (горе и на водещата снимка) не само впечатлява с тениса си, но и с уникалния си стил. На US Open тя пристигна за първия си мач в ослепителен тоалет, който привлече вниманието на феновете. А след това и с доста атрактивни слушалки и декоративни рози - направени като бижута, вплетени в косата ѝ.

Като посланик на Nike, Осака често експериментира с цветове и кройки, които отразяват нейната индивидуалност. Извън корта тя е редовен гост на модни събития, включително Седмицата на модата в Ню Йорк, където през 2024 г. беше забелязана на шоуто на Proenza Schouler. Нейният стил е модерен, градски и често вдъхновен от японската поп култура, както личи и от тази снимка.

Арина Сабаленка

Арина Сабаленка, която защити титлата си на US Open и спечели четвърти трофей от Големия шлем, се утвърди като модна икона с подкрепата на Nike. Нейните екипи на корта са смели, с ярки цветове и модерни кройки, които подчертават динамичния й стил на игра. Извън корта Сабаленка често избира елегантни, но минималистични тоалети, което я прави любима на модните критици по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. Нейното присъствие на модни събития затвърждава статута ѝ на една от най-стилните тенисистки.

Мъжете също не остават по-назад

Новак Джокович

Новак Джокович, който е абсолютен рекордьор по брой титли от Големия шлем, е и модна икона, благодарение на партньорството си с Lacoste. Неговият стил на корта е изчистен и елегантен, с “намигване” към класическите кройки и ярките акценти.

Извън корта Джокович често е забелязван в изискани костюми на събития като Седмицата на модата в Ню Йорк, където присъствието му привлича вниманието на модните медии.

Сътрудничеството му с луксозни марки като Hublot допълнително подчертава изтънчения му вкус.

Карлос Алкарас

Младата звезда и шампион на US Open 2025 Карлос Алкарас е новото лице на модата в тениса. Като посланик на Nike, Алкарас носи ярки и модерни екипи, които отразяват енергията на младото поколение. Извън корта той е забелязван на модни събития в Ню Йорк, където стилът му - комбинация от спортна елегантност и градска небрежност, го прави любимец на брандовете.

Яник Синер

Яник Синер, основен съперник на Алкарас за първата позиция в световната ранглиста на ATP, е друго от свръх популярните лица на съвременния тенис. Неговото партньорство с Gucci го превръща в един от най-стилните играчи на корта, като екипите му често включват смели цветове и модерни дизайни. Но все пак и той е италианец. Да не би някой да смята, че може да не изглежда добре?

Световният №2 често е забелязван по ревюта, където понякога прави компания на фамозната главна редакторка на американското издание на Vogue Ана Уинтър (горе). Както бе съобщено преди месеци, в края на 2025 г. една от световните законодателки на модата и почитателка на тениса ще отстъпи позицията.

Исторически контекст на връзката между тениса и модата

Тенисът отдавна е модна платформа, където стилът среща спорта. В началото на 20-и век Сюзан Ленглен революционизира женската тенис мода с по-къси поли и елегантни аксесоари, създадени от Жан Пату, задавайки тон за по-свободни силуети.

През 70-те Бьорн Борг популяризира спортната елегантност с изчистените екипи на Fila, докато Джон Макенроу добави бунтарски дух с ярките си тоалети на Nike. В края на 20-и и началото на 21-ви век Андре Агаси шокира с неонови цветове и дънкови шорти, а сестрите Уилямс, особено Серина с нейния черен гащеризон от US Open 2002, издигнаха женската тенис мода.

През годините US Open се утвърди като ключова сцена за модни изяви, където играчите изразяват индивидуалност чрез облеклото си, подкрепени от марки като Nike и Adidas.

Снимки: Imago