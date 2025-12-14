Сабаленка ясно и високо: Никога не бих променила гражданството си!

Откакто започна войната между Русия и Украйна, доста тенисисти и тенисистки от Русия решиха да сменят гражданството си. Русия е под много по-силен международен натиск заради войната в Украйна, но и беларусите не могат да играят на отборни състезания. Забранено им е да показват национални символи на официални мачове, но за Арина Сабаленка няма дилема – тя никога не би променила своето гражданство.

"Никога не бих променила гражданството си. Никога не бих могла да предам беларуските деца. Аз съм тяхно вдъхновение. За мен винаги е било чест да представям такава малка страна като Беларус."

Иначе повод за гостуването в този подкаст е демонстративният мач „Битката на половете“, който ще се проведе на 28 декември в „Кока-Кола Арена“ в Дубай, където сили ще премерят Сабаленка и Ник Кирьос. Тя разкри и за какво мисли непосредствено преди мачовете, които играе.





"Чудя се дали моят екип е резервирал маса за обяд в любимия ми ресторант, мисля какво ще поръчам. В такива моменти трябва да си кажеш, че трябва да се фокусираш върху корта. Често ми се случва да ми идват всякакви странни мисли в главата преди мач."

Призна и че понякога е прекалено шумна, когато играе.



"Веднъж на някакво ревю играх срещу Новак Джокович с микрофон. Тогава осъзнах колко силно крещя при ударите. Помислих си, защо не раздадат тапи за уши на публиката", каза тенисистка номер 1 в света.

