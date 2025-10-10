Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен

Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен

  • 10 окт 2025 | 20:08
  • 383
  • 0
Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен

Известно е, че Арина Сабаленка и Новак Джокович поддържат приятелски отношения, толкова силни, че дори се подготвяха заедно в Гърция. И именно заради общите тренировки, беларускинята заяви, че носи част от отговорността за бъдещите успехи на най-успешния тенисист на всички времена. Сабаленка и Джокович тренираха заедно в Атина, откъдето се появиха техни общи снимки, а след това Новак се записа за Мастърса в Шанхай и помете съперниците си до полуфиналите, също както Арина във Ухан.

Именно след последната си победа тя говори за Джокович и за това как е било да работи с него.

Обичам да прекарвам време с Новак. Винаги е готов да даде добър съвет. Тренирали сме няколко пъти, беше страхотно на корта. Той умее да се шегува и по време на тренировки, почти всяка точка срещу мен празнуваше в свой стил.

Тя успя да се пошегува и да си припише заслугите за резултатите на Джокович в Шанхай.

Надявам се, че бях добър спаринг партньор. Впрочем, като видя неговите мачове и резултати в Шанхай, спокойно мога да кажа, че съм била. Ако спечели титлата, това ще бъде благодарение на мен, каза тя с усмивка.

Засегна и Йелена Джокович, съпругата на Новак, за която имаше само похвали.

Бяхме на вечеря в Гърция, Йелена е фантастична личност. Прекарахме си много хубаво, завърши Сабаленка.

Сабаленка никога не е губила мач на турнира в Ухан, където атакува четвърта титла, докато Джокович е на 10-ия си полуфинал в Шанхай.

Снимки: Imago

