Димитър Кисимов ще дебютира в топ 50 в световната ранглиста за юноши

  • 14 дек 2025 | 19:51
  • 479
  • 0
Димитър Кисимов ще дебютира в топ 50 в световната ранглиста за юноши

Димитър Кисимов си осигури позиция в топ 50 на световната ранглиста на Международната федерация по тенис (ITF) при юношите. В началото на следващата година Кисимов ще бъде на позиция около топ 20, съобщават от Българската федерация по тенис.

17-годишният българин се представи много силно на два много престижни турнира в САЩ. Кисимов игра финал на надпреварата на клей в Брейдънтън (САЩ) - едно от най-силните и престижни състезания по тенис за юноши и девойки от категория J300 на ITF.

През тази седмица Димитър Кисимов игра на осминафиналите на сингъл на турнира до 18 години на „Ориндж Боул“, като надпреварата от категория J500 се води неофициално Световно първенство по тенис за таланти от 12 до 18-годишна възраст. Контузия в лакътя обаче го принуди да се откаже в последната си среща.

Със страхотното представяне българският тенисист си осигури и дебют в основната схема на турнир от Големия шлем. Така Кисимов ще участва в надпреварата при юношите на Откритото първенство на Австралия.

