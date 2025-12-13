Ето как се чувства Надал след претърпяна операция

Стана ясно какво е състоянието на бившата тенис звезда Рафаел Надал, който се подложи на операция в средата на тази седмица.

Той претърпя интервенцията в медицинския център „Текнон“ в Барселона. Тя беше извършена на дясната му ръка, в областта на трапецо-метакарпалната става. Основната цел на процедурата беше намаляване на болката и възстановяване на подвижността на ставите.

Процедурата беше извършена от д-р Алекс Лук под наблюдението на лекаря на Надал, Анхел Руис-Которо и д-р Виларо.

Надал обяви решението си да се оттегли от тениса през октомври 2024 г.