Новак Джокович започна подготовка в Атина с промяна в екипа

  • 14 дек 2025 | 10:28
  • 680
  • 0
Новак Джокович започна подготовка в Атина с промяна в екипа

  • 14 дек 2025 | 10:28

Почивката за Новак Джокович приключи и е време най-успешният тенисист на всички времена да се „върне в офиса“, за да се подготви за началото на състезанията през 2026 г. Сърбинът е в Атина, където започнаха неговите подготовки. Той не е заявил участие в нито един турнир през първата седмица на новия сезон, вероятно защото иска да се подготви възможно най-добре за Мелбърн и участието си на Откритото първенство на Австралия.

В Атина, освен вече добре познатите членове на екипа на Ноле – треньорът и анализатор Борис Бошнякович, както и физиотерапевтът Далибор Сирола – присъства и очевидно нов човек в щаба на Джокович.

Става въпрос за доктор Марк Ковач, един от водещите специалисти в спортните постижения, особено в тениса. Неговата специалност е спортната наука, физиологията на упражненията, кондиционната подготовка и биомеханиката. Фокусът на неговата работа с елитни спортисти е превенцията на контузии и оптимизацията на тренировките. Следователно, Ноле е наясно, че през годината, която бавно приключва, е имал повече контузии от обичайното, затова е решил в сътрудничество с един от водещите експерти в областта на превенцията на контузии да се справи с проблема си.

Припомняме, Джокович получи контузии на турнири от Големия шлем и то в ключови моменти от най-важните турнири за сезона: на Откритото първенство на Австралия се контузи на четвъртфинала в мача срещу Карлос Алкарас, след което трябваше да предаде полуфиналния мач на Александър Зверев, докато на Уимбълдън се контузи при мачбол на четвъртфинала срещу италианеца Коболи, след което изигра доста слабо полуфинала срещу Яник Синер. Затова той повика на помощ доктор Марк Ковач.

Доктор Ковач е изключително известен с работата си в тениса, тъй като е работил с множество професионални тенисисти и тенисистки, помагайки им в развитието на скорост, сила и издръжливост. Той е сътрудничил предимно с американски тенисисти и тенисистки като Джон Иснър, Слоун Стивънс, Медисън Кийс, Тейлър Таунсенд, Сам Куери, Джак Сок, а също така е бил част от женския американски тенис отбор. Той е провел значителни изследвания върху биомеханиката на сервиса, спринта на корта и изискванията за издръжливост. Ковач е доктор по физиология на упражненията. Автор е на няколко книги и множество научни статии за кондиционната подготовка, възстановяването и превенцията на контузии.

Припомняме, Ноле спечели две титли през 2025 г. – в Женева и Атина – и достигна до полуфиналите на всичките четири турнира от Големия шлем.

Снимки: Imago

