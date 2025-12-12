Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на двойки в Анталия

Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на двойки в Анталия

  • 12 дек 2025 | 16:03
  • 274
  • 0
Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на двойки в Анталия

Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Анастасия Запаринюк (Украйна) загубиха от поставените под номер 3 в схемата на дуетите Рике де Конинг и Маделиф Хагеман от Нидерландия с 6:3, 4:6, 2:10 след 90 минути игра.

Така 32-годишната Стаматова, която има 12 титли при дуетите във веригата на Международната федерация ITF, последната от които в Монастир (Тунис) в началото на ноември миналата година, не успя да се класира за втори финал на двойки за сезона в състезание от този ранг след февруари в Шарм Ел Шейх (Египет).

