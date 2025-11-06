Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

България дава старт на продажбата на билети за Европейското първенство по волейбол за мъже - Евроволей 2026.

Утре точно 13:00 часа стартира продажбата на билетите за европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година в България, Италия, Финландия и Румъния.

Официалните пропуски за ЕвроВолей 2026 ще могат да се закупуват онлайн от www.eventim.bg.

Нашият национален отбор, световен вицешампион от последния Мондиал, ще изиграе всички свои мачове от Група В в „Арена София“, където ще се изправи срещу Полша, Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел.Шампионатът ще се проведе от 9 до 26 септември 2026 г. в Италия, България, Финландия и Румъния.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев символично ще закупи първия билет за откриващия мач - начало на големия волейболен празник. Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове.

От Европейската конфедерация по волейбол обявиха официално програмата на предстоящото следващата година Европейско първенство за мъже в България, Италия, Финландия и Румъния.

След смяната на домакина двубоите в България ще се играят в столичната „Арена София“, а не в „Двореца на културата и спорта“ във Варна, както беше предвидено оригинално.

Водените от Джанлоренцо Бленджини световни вицешампиони ще стартират участието си на шампионата на Европа на 9 септември от 19:00 часа с двубой срещу Северна Македония, както първи обяви Sportal.bg още на 29 октомври.

Два дни по-късно „лъвовете“ ще се изправят срещу Португалия, а на 12 и 14 септември предстоят двубоите с Украйна и Израел. Мега сблъсъкът от група В между България и Полша ще бъде на 16 септември от 19:00 часа.

На 19 и 20 септември в „Арена София“ ще се проведат общо четири сблъсъка от 1/8-финалната фаза на Европейското първенство. В тях отборите от група В ще се изправят срещу първите четири тима от група D, в която попадат съставите на Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция и Швейцария. На 22 септември пък София ще приеме и първите два четвъртфинала, а финалната четворка трябва да се играе в Милано на 25 и 26 септември.

Пълна програма на мачовете група В от Евроволей 2026 в София:

• България – Северна Македония, 9 септември, 19:00 часа

• Полша – Португалия, 10 септември, 16:00 часа

• Израел – Украйна, 10 септември, 19:00 часа

• Украйна – Северна Македония, 11 септември, 16:00 часа

• Португалия – България, 11 септември, 19:00 часа

• Полша – Израел, 12 септември, 16:00 часа

• България – Украйна, 12 септември, 19:00 часа

• Португалия – Израел, 13 септември, 16:00 часа

• Северна Македония – Полша, 13 септември, 19:00 часа

• Украйна – Полша, 14 септември, 16:00 часа

• България – Израел, 14 септември, 19:00 часа

• Северна Македония – Португалия, 15 септември, 16:00 часа

• Полша – Украйна, 15 септември, 19:00 часа

• Израел – Северна Македония, 16 септември, 16:00 часа

• Полша – България, 16 септември, 19:00 часа