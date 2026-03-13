Венислав Антов и Туркоа с нова загуба във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа допуснаха втора поредна и общо 7-а загуба във Франция. Антов и съотборниците му малко изненадващо отстъпиха като домакини на Плесис-Робинсон с 1:3 (25:23, 19:25, 21:25, 18:25) в мач от предпоследния 25-и кръг от редовния сезон на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред над 1500 зрители в зала "Пиер Дюмортие".

По този начин Туркоа продължава да е твърдо на 3-о място във временното класиране с 50 точки след 18 победи и 7 загуби. В последния 26-и кръг от редовния сезон тимът на Венислав Антов е гост на Нарбон. Срещата е следващата събота (21 март) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра пореден силен мач за Туркоа и стана втори по резултатност с 14 точки (1 ас и 37% ефективност в атака - +3), с колкото завърши и Мичъл Стаал (5 блока! и 47% ефективност в атака - +10).

Том Лейвин пък реализира 18 точки (2 аса, 62% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +7), но и това не помогна за успеха.

За тима на Плесис-Робинсон над всички бе Жереми Мукеленге със страхотните 27 точки (4 блока и 59% ефективност в атака - +16), докато Брет Уайлдмън и Нейтън Кановас се отчетоха с 15 и 13 точки за победата.

