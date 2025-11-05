Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 1681
  • 1
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

От Българска федерация по волейбол обявиха официално програмата на предварителна група В на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026, която ще се играе с „Арена София“ в столицата.

Водените от Джанлоренцо Бленджини световни вицешампиони ще стартират участието си на шампионата на Европа на 9 септември от 19:00 часа с двубой срещу Северна Македония. Два дена по-късно, отново от 19:00 часа „лъвовете“ ще се изправят срещу Португалия, а на 12 и 14 септември предстоят двубойте с Украйна и Израел. Мегасблъсъкът от група В между България и Полша ще бъде на 16 септември от 19:00 часа.

На 19 и 20 септември в „Арена София“ ще се проведат общо четири сблъсъка от осминафиналната фаза на Европейското първенство. В тях отборите от група В ще се изправят срещу първите четири тима от група D, в която попадат съставите на Румъния (домакин), Латвия, Франция, Германия, Турция и Швейцария. На 22 септември пък София ще приеме и първите два четвъртфинала, а финалната четвортка трябва да се играе в Милано, Италия, на 25 и 26 септември.

Пълна програма на мачовете група В от Евроволей 2026 в София:

  • България – Северна Македония, 9 септември, 19:00 часа

  • Полша – Португалия, 10 септември, 16:00 часа

  • Израел – Украйна, 10 септември, 19:00 часа

  • Украйна – Северна Македония, 11 септември, 16:00 часа

  • Португалия – България, 11 септември, 19:00 часа

  • Полша – Израел, 12 септември, 16:00 часа

  • България – Украйна, 12 септември, 19:00 часа

  • Португалия – Израел, 13 септември, 16:00 часа

  • Северна Македония – Полша, 13 септември, 19:00 часа

  • Украйна – Полша, 14 септември, 16:00 часа

  • България – Израел, 14 септември, 19:00 часа

  • Северна Македония – Португалия, 15 септември, 16:00 часа

  • Полша – Украйна, 15 септември, 19:00 часа

  • Израел – Северна Македония, 16 септември, 16:00 часа

  • Полша – България, 16 септември, 19:00 часа

