Кристина Гунчева и Волунтари с тежка загуба в първия полуфинал за Купата на CEV

Българската разпределителка Кристина Гунчева и нейният КСО Волунтари 2005 загубиха първия си мач от полуфиналите във втория по сила европейски турнир - Купата на CEV. Волейболистките на Джовани Капрара паднаха тежко като гости на турският гранд Галатасарай Дайкин (Истанбул) с 0:3 (14:25, 15:25, 19:25) в среща, играна пред около 1000 зрители в зала "Бурхан Фелек".

Реваншът между двата тима е в сряда (18 март) от 19,00 часа българско време в Румъния. Волунтари трябва да спечели поне с 3:0 или 3:1, за да стигне до т.нар. "златен" гейм.

Кристина Гунчева влизаше като резерва в първите два гейма за Волунтари, а в третата част беше титулярка.

Единствената, която се представи на ниво за гостите, беше канадката Ханна Душесно с 15 точки (45% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +7).

За тима на Галатасарай Алексия Къруцашу реализира 17 точки (2 блока, 4 аса и 42% ефективност в атака - +15), а Илкин Айдън добави 11 точки за победата.

