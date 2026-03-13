  • 13 март 2026 | 20:27
  • 140
  • 0
Кристина Гунчева и Волунтари с тежка загуба в първия полуфинал за Купата на CEV

Българската разпределителка Кристина Гунчева и нейният КСО Волунтари 2005 загубиха първия си мач от полуфиналите във втория по сила европейски турнир - Купата на CEV. Волейболистките на Джовани Капрара паднаха тежко като гости на турският гранд Галатасарай Дайкин (Истанбул) с 0:3 (14:25, 15:25, 19:25) в среща, играна пред около 1000 зрители в зала "Бурхан Фелек".

Реваншът между двата тима е в сряда (18 март) от 19,00 часа българско време в Румъния. Волунтари трябва да спечели поне с 3:0 или 3:1, за да стигне до т.нар. "златен" гейм.

Кристина Гунчева влизаше като резерва в първите два гейма за Волунтари, а в третата част беше титулярка.

Единствената, която се представи на ниво за гостите, беше канадката Ханна Душесно с 15 точки (45% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +7).

За тима на Галатасарай Алексия Къруцашу реализира 17 точки (2 блока, 4 аса и 42% ефективност в атака - +15), а Илкин Айдън добави 11 точки за победата.

Снимки: CEV.EU

Още от Волейбол

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

  • 13 март 2026 | 15:42
  • 7263
  • 5
Алекс Николов MVP за февруари в Италия

Алекс Николов MVP за февруари в Италия

  • 13 март 2026 | 15:21
  • 2463
  • 0
Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

  • 13 март 2026 | 15:17
  • 885
  • 0
Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

  • 12 март 2026 | 20:42
  • 1899
  • 1
Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

  • 12 март 2026 | 20:21
  • 1355
  • 1
Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

  • 12 март 2026 | 20:15
  • 1795
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:16
  • 10896
  • 52
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 18686
  • 22
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 23889
  • 49
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 18665
  • 18
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 46775
  • 104
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 23217
  • 36