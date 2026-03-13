Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) тръгна с победа в плейофите в Румъния

  • 13 март 2026 | 20:44
  • 101
  • 0
Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) започнаха с победа в плейофите на румънската Дивизия А1. Маринова и съотборничките й биха категорично като домакини КСМ Констанца с 3:0 (25:22, 25:20, 25:15) в първия мач от 1/4-финала помежду им, игран тази вечер.

По този начин Динамо поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 двубоя. Втората среща между двата тима е следващата събота (21 март).

Ради Маринова изигра нов силен мач и бе над всички за Динамо с 13 точки (1 ас и 42% ефективност в атака - +11). Тереза Хрушечка добави още 12 точки (2 блока, 1 ас и 75% ефективност в атака - +10) за победата.

За тима на КСМ Констанца Уитни Джеймс (1 ас, 41% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +6) и Габриела Рока Да Силва (3 аса и 41% ефективност в атака - +9) завърши също с 13 и 12 точки.

Още от Волейбол

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

  • 13 март 2026 | 15:42
  • 7267
  • 5
Алекс Николов MVP за февруари в Италия

Алекс Николов MVP за февруари в Италия

  • 13 март 2026 | 15:21
  • 2465
  • 0
Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

  • 13 март 2026 | 15:17
  • 886
  • 0
Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

  • 12 март 2026 | 20:42
  • 1899
  • 1
Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

  • 12 март 2026 | 20:21
  • 1355
  • 1
Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

  • 12 март 2026 | 20:15
  • 1796
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:16
  • 10993
  • 52
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 18740
  • 22
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 23922
  • 49
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 18680
  • 18
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 46808
  • 104
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 23230
  • 36