Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) тръгна с победа в плейофите в Румъния

Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) започнаха с победа в плейофите на румънската Дивизия А1. Маринова и съотборничките й биха категорично като домакини КСМ Констанца с 3:0 (25:22, 25:20, 25:15) в първия мач от 1/4-финала помежду им, игран тази вечер.

По този начин Динамо поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 двубоя. Втората среща между двата тима е следващата събота (21 март).

Ради Маринова изигра нов силен мач и бе над всички за Динамо с 13 точки (1 ас и 42% ефективност в атака - +11). Тереза Хрушечка добави още 12 точки (2 блока, 1 ас и 75% ефективност в атака - +10) за победата.

За тима на КСМ Констанца Уитни Джеймс (1 ас, 41% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +6) и Габриела Рока Да Силва (3 аса и 41% ефективност в атака - +9) завърши също с 13 и 12 точки.