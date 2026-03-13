Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Волейбол
  Полският Пройект (Варшава) изхвърли Тренто от ШЛ след "златен" гейм

Полският Пройект (Варшава) изхвърли Тренто от ШЛ след "златен" гейм

  • 13 март 2026 | 19:45

Полският Пройект (Варшава) изхвърли Тренто от ШЛ след "златен" гейм

Полският Пройект (Варшава) изхвърли италианския гранд Итас (Тренто) от най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже.

Воденият от Камил Налепка тим надделя като гости на трентинци с 3:2 (25:23, 19:25, 19:25, 25:21, 15:12) в срещата-реванш помежду им от плейофите на турнира, играна пред над 2700 зрители. Така, след като Тренто беше спечелил първия мач като гост също с 3:2, се стигна до т.нар. "златен" гейм. Там отново Варшава успя да го спечели с 15:11 и да продължи напред в ШЛ.

Алекс Грозданов и Богданка с 6 от 6 в Шампионската лига

Това е второ поредно класиране за Варшава за 1/4-финалите на Шампионската лига. За тима предстои полски сблъсък, след като ще играе с Богданка ЛУК (Люблин), с капитана на България Алекс Грозданов в състава.

От друга страна за първи път от доста години Тренто не успява да попадне сред Топ 8 в Шампионската лига.

Най-полезен за Варшава стана Бартош Гомулка с 24 точки (1 блок и 51% ефективност в атака - + 12) за победата. Бартош Беднож добави 16 точки (1 блок, 1 ас, 41% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +2), докато Кевин Тили и Юрий Семенюк се отчетоха с по 15 точки за успеха.

За Тренто над всички бе Тео Форе със страхотните 34 точки (1 блок, 3 аса и 64% ефективност в атака - +25). Даниеле Лавиа реализира още 20 точки (4 блока, 2 аса, 45% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +11), но и това не помогна за победата.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

