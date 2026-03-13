Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Алекс Грозданов и Богданка без шансове срещу Заверче в дербито на Полша

Алекс Грозданов и Богданка без шансове срещу Заверче в дербито на Полша

  • 13 март 2026 | 22:42
  • 353
  • 0
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) загубиха дербито срещу Алурон КМК Варта (Заверче) от последния 26-и кръг от редовния сезон в местната ПлюсЛига. Шампионите нямаха шансове и паднаха у дома от лидера във временното класиране с 0:3 (19:25, 16:25, 16:25) в среща, играна тази вечер пред над 4200 зрители.

Така Богданка остава на 3-о място във временното класиране с 16 победи, 8 загуби и 47 точки, но с два отложени мача. В първия от тях, от 21-ия кръг, Грозданов и компания ще са гости на Енерга Трефъл (Гданск). Двубоят е във вторник (17 март) от 21,00 часа българско време.

Заверче, който вече е сигурен победител в редовния сезон, е начело с 20 победи, 5 загуби и 59 точки, като също е с мач по-малко - домакинство на ЗАКСА (Кенджежин-Кожле).

Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и стана втори по резултатност със скромните 6 точки (2 блока и 50% ефективност в атака - +5), с колкото завърши и Илир Ено (1 ас, 36% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане).

Най-резултатен за Богданка бе Матеуш Малиновски с 8 точки (1 ас и 44% ефективност в атака - +2).

За тима на Заверче американците Аарън Ръсел (1 блок, 1 ас, 54% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +7) и Кайл Енсинг (1 блок и 60% ефективност в атака - +10) реализираха съответно 15 и 13 точки за победата.

Но за MVP на мача беше обявен Матеуш Биениек, който добави 11 точки (4 аса и 78% ефективност в атака - +9) за успеха.

Следвай ни:

