Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

България ще е домакин на двубоите от Група В, 1/8-финалите и 1/4-финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за 5-и път.

София ще е домакин на двубоите на България и техните съперници от Група В.

Искате ли да гледате България - Полша на Евро 2026? Ето кога ще се играе този мега сблъсък!

Съперници на световните вицешампиони от Световното първенство във Филипините 2025 от България в Група В ще са отборите на Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел.

Официалната програма, която трябва да е изготвена от селекционера на България Джанлоренцо Бленджини, ще бъде обявена на 7 ноември, когато ще бъдат и пуснати в продажба и билетите за Евроволей 2026.

Sportal.bg достигна до информацията с неофициалната, все още, програма за двубоите от Група В в “Арена София”:

Програма на двубоите на България в Група В на Евроволей 2026:

9 септември:

20:00 часа: БЪЛГАРИЯ - Северна Македония

11 септември:

20:00 часа: БЪЛГАРИЯ - Португалия

12 септември:

20:00 часа: БЪЛГАРИЯ - Украйна

14 септември:

20:00 часа: БЪЛГАРИЯ - Израел

16 септември:

20:00 часа: БЪЛГАРИЯ - ПОЛША.