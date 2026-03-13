Ресовия стана последният 1/4-финалист в Шампионската лига

  • 13 март 2026 | 20:07
Ресовия стана последният 1/4-финалист в Шампионската лига

Полският отбор Асеко Ресовия (Жешув) стана последният 1/4-финалист в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Играчите на Масимо Боти надиграха като гости белгийския Кнак (Рьозеларе) с 3:1 (25:23, 22:25, 25:17, 25:21) в мача-реванш помежду им от плейофите на ШЛ, игран късно снощи пред над 2000 зрители.

Полският Пройект (Варшава) изхвърли Тренто от ШЛ след "златен" гейм

Така, след две победи с 3:0 и 3:1 гейма, Ресовия се класира напред към 1/4-финалите в Шампионската лига. Там полският тим ще спори с турския Зираатбанк (Анкара), който спечели категорично първото място в предварителната си група.

Кнак пък отпада от по-нататъшно участие в ШЛ.

Най-полезен за Ресовия стана Ясин Луати с 16 точки (2 блока, 2 аса, 75% ефективност в атака и 78% ефективност в атака - + 9), а Карол Бутрин се отчете с 13 точки (1 блок и 55% ефективност в атака) за победата. И двамата играха само до края на третия гейм, след което стана ясно, че полският тим продължава към 1/4-финалите.

За домакините от Кнак Оскар Еспеланд приключи със 17 точки (1 ас, 64% ефективност в атака и 62% ефективност в атака - +6), а Базил Дермо завърши с 13 точки.

Снимки: CEV.EU

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Алекс Николов MVP за февруари в Италия

Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля на крачка от трофей в Европа

Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

Славия с обрат срещу Дея спорт в последния кръг

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

