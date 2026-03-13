Ресовия стана последният 1/4-финалист в Шампионската лига

Полският отбор Асеко Ресовия (Жешув) стана последният 1/4-финалист в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Играчите на Масимо Боти надиграха като гости белгийския Кнак (Рьозеларе) с 3:1 (25:23, 22:25, 25:17, 25:21) в мача-реванш помежду им от плейофите на ШЛ, игран късно снощи пред над 2000 зрители.

Така, след две победи с 3:0 и 3:1 гейма, Ресовия се класира напред към 1/4-финалите в Шампионската лига. Там полският тим ще спори с турския Зираатбанк (Анкара), който спечели категорично първото място в предварителната си група.

Кнак пък отпада от по-нататъшно участие в ШЛ.

Най-полезен за Ресовия стана Ясин Луати с 16 точки (2 блока, 2 аса, 75% ефективност в атака и 78% ефективност в атака - + 9), а Карол Бутрин се отчете с 13 точки (1 блок и 55% ефективност в атака) за победата. И двамата играха само до края на третия гейм, след което стана ясно, че полският тим продължава към 1/4-финалите.

За домакините от Кнак Оскар Еспеланд приключи със 17 точки (1 ас, 64% ефективност в атака и 62% ефективност в атака - +6), а Базил Дермо завърши с 13 точки.

Снимки: CEV.EU