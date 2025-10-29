Искате ли да гледате България - Полша на Евро 2026? Ето кога ще се играе този мега сблъсък!

България ще е домакин на двубоите от Група В и 1/8-финалите и 1/4-финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.
Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за 5-и път.
София ще е домакин на двубоите на България и техните съперници от Група В.
Съперници на световните вицешампиони от Световното първенство във Филипините 2025 от България в Група В ще са отборите на Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел.
Първоначално президентът на БФ Волейбол Любо Ганев заяви, че най-логично е България да играе срещу лидера в световната ранглиста Полша в последния си двубой от груповата фаза.
От Полша също дойде потвърждение за това.
Известният волейболен блогър Якуб Белчажак в Х публикува предварителна програма на националния отбор на Полша. Според публикацията, то България ще срещне Полша от 20:00 часа на 16 септември.
Официалната програма, която трябва да е изготвена от селекционера на България Джанлоренцо Бленджини, ще бъде обявена на 7 ноември, когато ще бъдат и пуснати в продажба и билетите за Евроволей 2026.