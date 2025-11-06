Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Мьонхенгладбах)
  3. Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

  • 6 ное 2025 | 14:10
  • 84
  • 0
Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

Борусия (Мьонхенгладбах) поднови договора на своя капитан Тим Клайндийнст с една година - до 2029-a, съобщиха от клуба от Бундеслигата.

30-годишният футболист премина в отбора миналата година от Хайденхайм и отбеляза 16 гола в първия си сезон. Той все още не е играл през настоящата кампания поради контузия на менискуса, получена през май, но завръщането му наближава, тъй като започна тренировки с топка тази седмица.

"Тим бързо се превърна в лидер още през първата си година при нас. Той е лидер на терена и очакваме с нетърпение да го имаме отново на разположение, след като се възстанови от контузията", каза спортният директор Роувен Шрьодер.

"Чувствам се като у дома си в Борусия. Това е просто фантастичен клуб. Напълно съм убеден в качествата на нашия отбор. Наистина искам да дам своята част, за да помогна на клуба да се върне на върха", коментира нападателят.

Борусия (Мьонхенгладбах) имаше лош старт на сезона, преди да спечели първия си мач от Бундеслигата миналия уикенд с 4:0 срещу Санкт Паули. Следващият двубой на тима е срещу Кьолн в събота. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Индепендиенте Ривадавия сломи Архентинос Хуниорс и грабна Копа Аржентина

Индепендиенте Ривадавия сломи Архентинос Хуниорс и грабна Копа Аржентина

  • 6 ное 2025 | 08:16
  • 2127
  • 0
Лигата на конференциите също се завръща с вълнуващи сблъсъци

Лигата на конференциите също се завръща с вълнуващи сблъсъци

  • 6 ное 2025 | 07:56
  • 2312
  • 0
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 9110
  • 0
Сар и Мабайе избраха Сенегал пред Франция

Сар и Мабайе избраха Сенегал пред Франция

  • 6 ное 2025 | 06:35
  • 2677
  • 2
С мощта на Феликс и без опита на Роналдо Ал-Насър наниза нова победа в Азиатската ШЛ

С мощта на Феликс и без опита на Роналдо Ал-Насър наниза нова победа в Азиатската ШЛ

  • 6 ное 2025 | 06:23
  • 2986
  • 2
Ямал отрече да има здравословни проблеми

Ямал отрече да има здравословни проблеми

  • 6 ное 2025 | 05:57
  • 2604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 10293
  • 62
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 8478
  • 11
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 16189
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 9110
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 7338
  • 10
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 7906
  • 1