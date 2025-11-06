Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

Борусия (Мьонхенгладбах) поднови договора на своя капитан Тим Клайндийнст с една година - до 2029-a, съобщиха от клуба от Бундеслигата.

30-годишният футболист премина в отбора миналата година от Хайденхайм и отбеляза 16 гола в първия си сезон. Той все още не е играл през настоящата кампания поради контузия на менискуса, получена през май, но завръщането му наближава, тъй като започна тренировки с топка тази седмица.

"Тим бързо се превърна в лидер още през първата си година при нас. Той е лидер на терена и очакваме с нетърпение да го имаме отново на разположение, след като се възстанови от контузията", каза спортният директор Роувен Шрьодер.

"Чувствам се като у дома си в Борусия. Това е просто фантастичен клуб. Напълно съм убеден в качествата на нашия отбор. Наистина искам да дам своята част, за да помогна на клуба да се върне на върха", коментира нападателят.

Борусия (Мьонхенгладбах) имаше лош старт на сезона, преди да спечели първия си мач от Бундеслигата миналия уикенд с 4:0 срещу Санкт Паули. Следващият двубой на тима е срещу Кьолн в събота.

Следвай ни:

Снимки: Imago