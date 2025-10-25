Байерн е устремен към осма поредна победа в Бундеслигата

Борусия (Мьонхенгладбах) посреща шампиона и настоящ лидер в класирането Байерн (Мюнхен) на стадион "Борусия Парк" в мач от 8-ия кръг на Бундеслигата. Срещата започва в 16:30 часа.



Домакините се намират в изключително тежка ситуация, заемайки последното място в класирането, докато баварците са в отлична форма и водят убедително в таблицата.

Борусия (Мьонхенгладбах) преминава през труден период, като в последните пет мача има само една победа - и то в контрола срещу Пройсен Мюнстер (3:2). В Бундеслигата "жребчетата" записаха две равенства - с Фрайбург и Байер (Леверкузен), както и две загуби - от Унион (Берлин) и Айнтрахт (Франкфурт).



Байерн (Мюнхен) е безгрешен от началото на сезона във всички турнири. Преди няколко дни баварците разгромиха Брюж с 4:0 в Шампионската лига, а преди това победиха големия си съперник Борусия (Дортмунд) с 2:1 в голямото дерби на германския футбол.

Ситуацията в класирането не може да бъде по-контрастна за двата отбора. Борусия (М) се намира в дъното на таблицата с едва 3 точки от 7 изиграни мача, като отборът има само 6 отбелязани гола срещу 15 допуснати. Това поставя "жребчетата" в много тежка позиция, като те вече изостават на 5 точки от зоната на спасение.



Байерн, от друга страна, доминира в Бундеслигата с перфектен актив от 21 точки в 7 мача, впечатляваща голова разлика от 27:4 и преднина от 3 точки пред втория в класирането. Баварците демонстрират невероятна ефективност в нападение, като средно отбелязват почти 4 гола на мач, което прави задачата на домакините в предстоящия двубой изключително трудна.

Борусия (Мьонхенгладбах) разчита основно на нападателя Харис Табакович, който е отбелязал 3 гола през сезона, въпреки че често влиза като резерва. Той вкара и в последния мач срещу Унион (Берлин), но това не беше достатъчно за избягване на загубата. Отборът има сериозни проблеми в защита, като е допуснал 15 гола в 7 мача.



Байерн (Мюнхен) е в отлична форма. Баварците са водени от голмайстора Хари Кейн, който вече има 12 гола в Бундеслигата, включително 4 от дузпи. Английският нападател направи и 3 асистенции през сезона. Кейн има отлична статистика и срещу Борусия, като е отбелязвал в последните три мача срещу "жребчетата".

Последният двубой между двата отбора се състоя на 10 май 2025 г. на "Алианц Арена", когато Байерн (Мюнхен) победи Борусия (Мьонхенгладбах) с 2:0 в мач от 33-тия кръг на Бундеслигата. Головете за баварците отбелязаха Хари Кейн в 31-вата минута и Майкъл Олисе в 90-ата.



Байерн има превъзходство и в последните пет срещи между съперниците с 4 победи срещу само 1 за Борусия.

