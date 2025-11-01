Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Мьонхенгладбах)
  3. Борусия (Мьонхенгладбах) се отлепи от дъното след погром над Санкт Паули

Борусия (Мьонхенгладбах) се отлепи от дъното след погром над Санкт Паули

  • 1 ное 2025 | 19:25
  • 293
  • 0
Борусия (Мьонхенгладбах) се отлепи от дъното след погром над Санкт Паули

Отборът на Борусия (Мьонхенгладбах) записа изразителен успех с 4:0 при гостуването си на Санкт Паули от деветия кръг на Бундеслигата. Така “жребчетата” записаха първата си шампионатна победа през сезона, нанасяйки шеста поредна загуба на “пиратите” в първенството.

Гостите отбелязаха по два гола във всяко едно от двете полувремена. Попаденията преди почивката бяха отбелязани от Харис Табакович. В 15-ата минута Флориан Нойхаус се възползва от грешен пас на противниковия вратар и така подаде топката на нападателя, който откри резултата със своя шут. В 40-ата минута босненецът отново се разписа, този път след подаване на Франк Онора. В 75-ата минута Табакович се отчете и с асистенция за попадението на появилия се от пейката Шуто Макино. Пет минути по-късно резервата Оскар Фрауло оформи крайния резултат с воле от добавка след избит удар именно на японеца.

Така Борусия събра 6 точки и се отлепи от последното 18-о място, изкачвайки се на 16-ата позиция. Санкт Паули пък остана 15-и със своите 7 пункта.

Снимки: Gettyimages

