Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Най-важното сега е да не сме самонадеяни

Компани: Най-важното сега е да не сме самонадеяни

  • 26 окт 2025 | 04:35
  • 389
  • 1

Венсан Компани коментира 13-тата поредна победа на неговия Байерн (Мюнхен), който няма спирка през този сезон.

Байерн излезе със становище и обяви, че няма да работи с Боатенг
Байерн излезе със становище и обяви, че няма да работи с Боатенг

“Не можем да спрем – трябва да продължим. В сряда имаме мач за Купата и това ще бъде съвсем различна история”, каза Компани.

Успехът бе постигнат срещу тима на Борусия (Мьонхенгладбах) с 3:0 в срещата от 8-ия кръг на германската Бундеслига.

Байерн излезе със становище и обяви, че няма да работи с Боатенг
Байерн излезе със становище и обяви, че няма да работи с Боатенг

“Днес отново запазихме мрежата си чиста. Отборът е в добра серия, но най-важното сега е да не сме самонадеяни. Трябва да запазим спокойствие, да работим здраво и да се представим добре в следващия мач”, каза още Компани.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мареска: Не бяхме достатъчно добри

Мареска: Не бяхме достатъчно добри

  • 26 окт 2025 | 03:38
  • 743
  • 0
Специалния и Бенфика се върнаха към победите и притиснаха Порто

Специалния и Бенфика се върнаха към победите и притиснаха Порто

  • 26 окт 2025 | 02:28
  • 691
  • 1
Попов и Николов се провалиха за трети пореден път в Полша

Попов и Николов се провалиха за трети пореден път в Полша

  • 26 окт 2025 | 02:08
  • 640
  • 1
Байерн излезе със становище и обяви, че няма да работи с Боатенг

Байерн излезе със становище и обяви, че няма да работи с Боатенг

  • 26 окт 2025 | 00:52
  • 2773
  • 2
Марсилия се самосаботира и не успя да си върне първото място

Марсилия се самосаботира и не успя да си върне първото място

  • 26 окт 2025 | 00:27
  • 1733
  • 0
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 26211
  • 111
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 101387
  • 216
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 26211
  • 111
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 6228
  • 2
Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 43400
  • 29
Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

  • 25 окт 2025 | 21:23
  • 30642
  • 41
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 11570
  • 1