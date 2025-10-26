Компани: Най-важното сега е да не сме самонадеяни

Венсан Компани коментира 13-тата поредна победа на неговия Байерн (Мюнхен), който няма спирка през този сезон.

“Не можем да спрем – трябва да продължим. В сряда имаме мач за Купата и това ще бъде съвсем различна история”, каза Компани.

Успехът бе постигнат срещу тима на Борусия (Мьонхенгладбах) с 3:0 в срещата от 8-ия кръг на германската Бундеслига.

“Днес отново запазихме мрежата си чиста. Отборът е в добра серия, но най-важното сега е да не сме самонадеяни. Трябва да запазим спокойствие, да работим здраво и да се представим добре в следващия мач”, каза още Компани.