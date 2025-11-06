Промяна в мача на Марица срещу Славия от Националната волейболна лига Демакс

Настъпи промяна в предстоящия мач на Марица (Пловдив) срещу Славия от четвъртия кръг в Националната волейболна лига Демакс. Двубоят между двата тима ще се проведе на 8 ноември (събота) от 18:30 часа в зала Строител.

По програма мачът бе насрочен за петък, но участието на Жълто-сините в Шампионската лига наложи преместване на срещата за събота.

Марица на крачка от групите на ШЛ след разгром срещу Динамо (Загреб)

Промяна има и в мача между Марица 2022 (Пловдив) и Миньор (Перник), който ще се състои в събота от 16:00 вместо в петък.

Жана Тодорова: Трябва да вярваме заедно като отбор

До момента маричанки постигнаха три поредни победи от началото на сезона в първенството и ще търсят четвърти последователен успех срещу Славия преди реванша срещу хърватския Динамо (Загреб) в Шампионската лига.

Ахметджан Ершимшек: В реванша трябва да покажем същата концентрация и високо ниво на игра