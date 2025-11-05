Популярни
Марица на крачка от групите на ШЛ след разгром срещу Динамо (Загреб)

  • 5 ное 2025 | 22:19
  • 351
  • 1

Българският първенец Марица (Пловдив) започна с разгромна победа участието си в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за жени за този сезон, като е на крачка от влизане в груповата фаза за поредна година. Воденият от Ахметджан Ершимшек тим буквално отнесе като гост хърватския Динамо (Загреб) с 3:0 (25:21, 25:9, 25:18) в първия мач помежду им от третия квалификационен кръг на турнира, игран тази вечер в зала "Сутинска Врела".

Така Марица се нуждае само от два спечелени гейма в реванша, за да си осигури класиране за групите на Шампионската лига. Срещата е следващата сряда (12 ноември) от 18,30 часа в зала "Колодрума" в Пловдив.

Мачът започна с поделено надмощие и двата отбора вървяха точка за точка до 6:6 в първия гейм. Играта през центъра даде желания ефект за Марица и българският шампион се откъсна с три точки при 11:8, но домакините от Динамо отговориха и на свой ред обърнаха до 16:13. Това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване. Стигна се до 19:16 в полза на Динамо, но след това постепенно "жълто-сините" стабилизираха посрещането си, което им позволи да разгърнат потенциала си в нападение и с последвала серия от 9:2 точки взеха първата част при 25:21.

Успехът в първия гейм даде допълнителна увереност на отбора на Марица, който стартира във втория много силно и поведе с 11:1 още в самото начало. До края шампионките на България бяха пълни господарки на полето и затвориха втората част при 25:9 след атака през центъра на Борислава Съйкова. В третия гейм "жълто-сините" продължиха да играят на изключително високо ниво и отново започнаха с преднина от 6:0 точки, която увеличиха до 17:6. Стигна се до 20:14 и мачът приключи след грешка от начален удар на Динамо за 25:18 и 3:0 за Марица.

Най-полезна за Марица стана Борислава Съйкова с 16 точки (4 блока и 71% ефективност в атака - +15), а Ива Дудова добави още 14 точки (1 блок и 48% ефективност в атака - +9) за победата.

За домакините от Динамо Теа Павачич и Ания Юрджа завършиха със скромните 9 и 8 точки.

ДИНАМО (ЗАГРЕБ, ХЪРВАТИЯ) - МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) 0:3 (21:25, 9:25, 18:25)

ДИНАМО: Лорена Сесар 1, Теа Павачич 9, Ания Юрджа 8, Емили Банът 1, Лаура Кесар 4, Матеа Петрович 3 - Карла Стошич-либеро (Мария Мохорович 1, Инка Инкрет 4, Ника Марушич, Лана Сесар 4, Клара Васил, Ема Чучек-либеро)

Старши треньор: ИГОР ШИМУНЧИЧ

МАРИЦА: Лора Славчева 2, Ива Дудова 14, Ванеса Агбортаби 11, Виктория Коева 5, Борислава Съйкова 16, Боряна Ангелова 5 - Жана Тодорова-либеро (Дияна Борисова 1, Мила Пашкулева-либеро)

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК.

Снимки: CEV.EU

