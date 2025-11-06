Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Ершимшек: В реванша трябва да покажем същата концентрация и високо ниво на игра

Ахметджан Ершимшек: В реванша трябва да покажем същата концентрация и високо ниво на игра

  • 6 ное 2025 | 00:59
  • 182
  • 0

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази задоволството си от постигнатия успех срещу хърватския Динамо (Загреб) в първия мач между двата тима от решаващия трети кръг за влизане в групите на Шампионската лига. "Жълто-сините" надделяха с 3:0 гейма като гости в зала "Сутинска врела" в хърватската столица и направиха важна крачка към девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния турнир на Стария континент.

Марица на крачка от групите на ШЛ след разгром срещу Динамо (Загреб)
Марица на крачка от групите на ШЛ след разгром срещу Динамо (Загреб)

"В първия гейм беше трудно за нас. Изоставахме с 16:19, но след това съм изключително доволен как реагирахме. Върнахме и това е много важно за нас – да знаем как да се борим в такива ситуации. Във втория и в третия гейм се представихме много добре. Играта ни на блокада и в защита започна да работи на ниво и резултатът е налице. Но това е победа само в първия мач, което ни дава предимство преди реванша", коментира след срещата Ершимшек.

"Сервисът ни беше много добър. Направихме и някои грешки на начален удар, но ги приемам, защото цялостно сервисът ни беше качествен. Играта ни в защита също работеше. Практически докоснахме всяка топка в нашето поле. Това също бе от изключително значение. Спечелихме само първия мач от сблъсъка, но това беше много важно. В реванша със сигурност трябва да покажем същата концентрация и същото високо ниво на игра", допълни наставникът на българския шампион.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейболистките на Левски отпаднаха от "Чалъндж къп"

Волейболистките на Левски отпаднаха от "Чалъндж къп"

  • 5 ное 2025 | 20:55
  • 2269
  • 6
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 16783
  • 4
Николай Желязков: Люцканов игра с 2 тренировки, Гоцев бе с температура

Николай Желязков: Люцканов игра с 2 тренировки, Гоцев бе с температура

  • 4 ное 2025 | 23:51
  • 2663
  • 3
Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 21:26
  • 46564
  • 14
Никол Пейчинова: Влагаме много труд в тренировките, който се отплаща в мачовете

Никол Пейчинова: Влагаме много труд в тренировките, който се отплаща в мачовете

  • 4 ное 2025 | 18:40
  • 1306
  • 0
Ахметджан Ершимшек: Ще се опитаме да покажем най-доброто и да вземем предимство

Ахметджан Ершимшек: Ще се опитаме да покажем най-доброто и да вземем предимство

  • 4 ное 2025 | 17:34
  • 2287
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

  • 6 ное 2025 | 00:47
  • 24790
  • 8
Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна

Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна

  • 6 ное 2025 | 00:01
  • 17031
  • 136
Манчестър Сити разкъса Дортмунд в очакване на Ливърпул

Манчестър Сити разкъса Дортмунд в очакване на Ливърпул

  • 5 ное 2025 | 23:51
  • 13959
  • 14
Интер се затрудни с Кайрат, но все пак остана перфектен в ШЛ

Интер се затрудни с Кайрат, но все пак остана перфектен в ШЛ

  • 5 ное 2025 | 23:54
  • 5941
  • 3
Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 27132
  • 89
Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Суперкупата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Суперкупата на Полша

  • 6 ное 2025 | 00:32
  • 791
  • 0