Жана Тодорова: Трябва да вярваме заедно като отбор

Либерото на Марица (Пловдив) Жана Тодорова бе изключително доволна от победата над хърватския Динамо (Загреб) в първия мач от решителния кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

Тя сподели мнението си пред клубната медия след категоричния успех с 3:0 гейм в зала Сутинска врела.

“Много добро представяне. Малко по-трудно начало. Водиха ни с 3-4 точки в основната част на гейма, но се радвам, че успяхме да се преборим. Бяхме един сплотен отбор, което ни помогна. След това нещата бяха по-лесни за нас и успяхме категорично да ги победим”, коментира след мача Тодорова.

“Казах на момичетата преди мача, че вярвам във всяка една от тях и трябва да вярваме заедно като отбор, че може да постигнем не само класиране в Шампионска лига, но и да се борим за по-добро представяне от миналата година. Улеснихме си нещата за реванша в Пловдив, но не трябва и да е като голямо успокоение за нас. Мисля, че трябва да покажем още по-добра игра в Пловдив. Нашите фенове го заслужават. Надявам се да ни подкрепят и ние да ги зарадваме”, каза още тя.

Реваншът между Марица и Динамо е на 12 ноември (сряда) от 18:30 часа в зала Колодрума в Пловдив.