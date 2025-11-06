Лаутаро Мартинес посвети гола си срещу Кайрат на контузения Ашраф Хакими

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес посвети гола си, с който откри резултата срещу Кайрат (2:1) в мач от Шампионската лига, на бившия си съотборник Ашраф Хакими, получил тежка контузия на глезена при загубата на ПСЖ от Байерн Мюнхен (1:2) във вторник. Аржентинският нападател празнува в стил "пингвин" като Хакими, който вкара победния гол при дузпите за Мароко срещу Испания на осминафиналите на Световното първенство през 2022. След това Мартинес показа с пръсти буквата "А", която е първата от малкото му име Ашраф.

Мартинес и Хакими бяха съотборници в Интер през сезон 2020-21 под ръководството на Антонио Конте, като мароканецът има сериозна заслуга на титлата на "нерадзурите", а през следващото лято бе трансфериран в Пари Сен Жермен.

Ашраф Хакими лекува в момента тежко изкълчване на левия глезен след шпагата на Луис Диас, заради който той бе изгонен от терена с червен картон. Според френските медии десният защитник ще отсъства от терените между шест и осем седмици, като ще пропусне старта на Купата на африканските нации на 21 декември, на която Мароко е домакин.

Lautaro dedicated his goal to Achraf by doing bis celebration 🥹🐧



Hermanos ❤️🇲🇦🇦🇷 pic.twitter.com/NRqdDOPI3j — 532off (@532off) November 5, 2025

