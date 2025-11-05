Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: ЛУДОГОРЕЦ ЗАМИНАВА ЗА БУДАПЕЩА ЗА РЕВАНША С ФЕРЕНЦВАРОШ
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер не очаква проблеми дерещу дебютанта Кайрат

Интер не очаква проблеми дерещу дебютанта Кайрат

  • 5 ное 2025 | 06:15
  • 818
  • 0
Интер не очаква проблеми дерещу дебютанта Кайрат

Интер и Кайрат ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Срещата ще се проведе на стадион "Джузепе Меаца" от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде Луис Годиньо.

Италианският гранд ще се стреми да затвърди отличното си представяне в турнира, докато казахстанският шампион ще търси първата си победа в най-престижния европейски клубен турнир.

Интер демонстрира впечатляваща форма през последните седмици с четири победи и само една загуба в последните пет мача. "Нерадзурите" победиха Верона с 2:1 и Фиорентина с 3:0 в Серия "А", но отстъпиха на Наполи с 1:3. Преди това "нерадзурите" разгромиха Роял Юнион СЖ с 4:0 в Шампионската лига и победиха Рома с 1:0 в първенството.

Кайрат показва колебливи резултати с две победи, две равенства и една загуба. Казахстанците завършиха наравно 1:1 с Астана в местното първенство и 0:0 с Пафос в Шампионската лига, преди това победиха Кизилжар с 1:0 и Жетису с 5:0, но претърпяха тежко поражение с 0:5 от Реал Мадрид.

Интер се намира в отлична позиция в основната фаза на Шампионската лига, заемайки третото място с максималните 9 точки от три изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика от 9:0, което показва както силата на тяхното нападение, така и стабилността на защитата им.

Дебютантът Кайрат заема 34-то място с едва 1 точка от три мача и голова разлика 1:9. Казахстанският отбор има минимални шансове за продължаване в следващата фаза на турнира, но всяка точка би била ценна за него в борбата за оставане в надпреварата.

Интер ще трябва да се справя без няколко играчи за предстоящия мач. Вратарят Рафаеле Ди Дженаро, защитниците Матео Дармиан и Томас Паласиос, както и опитният полузащитник Хенрих Мхитарян са контузени и няма да участват в срещата. Въпреки тези отсъствия, треньорът Кристиан Киву разполага с достатъчно качествени играчи, като Хакан Чалханоолу се очертава като ключова фигура в средата на терена. Турският полузащитник има 1 гол и 2 асистенции в Шампионската лига досега.

За Кайрат бразилските нападатели Жоао Пауло и Елдер Сантана са извън строя поради контузии, което значително отслабва офанзивния потенциал на отбора. Валерий Громко ще бъде основната заплаха за италианската защита, въпреки че казахстанският полузащитник все още не е отбелязал гол в турнира.

Двата отбора се срещат за първи път в историята на европейските турнири.

Интер е в серия от 4 пордни домакински победи във всички турнири, а Кайрат трудно печели на чужд терен в последните месеци.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 517574
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 4318
  • 1
Коварно гостуване за Челси

Коварно гостуване за Челси

  • 5 ное 2025 | 06:45
  • 1350
  • 0
Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) ще атакуват челните позиции в Шампионската лига

Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) ще атакуват челните позиции в Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 06:30
  • 590
  • 0
Офанзивната мощ на Барселона стряска Брюж

Офанзивната мощ на Барселона стряска Брюж

  • 5 ное 2025 | 06:00
  • 1961
  • 4
Не допуснахме гол срещу един от най-добрите отбори в Европа, доволен е Топмьолер

Не допуснахме гол срещу един от най-добрите отбори в Европа, доволен е Топмьолер

  • 5 ное 2025 | 05:34
  • 2653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец заминава за Будапеща

Лудогорец заминава за Будапеща

  • 5 ное 2025 | 08:40
  • 1396
  • 6
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 4318
  • 1
Днес се тегли жребият за осминафиналите за Купата на България

Днес се тегли жребият за осминафиналите за Купата на България

  • 5 ное 2025 | 08:50
  • 1925
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 517574
  • 29
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 50527
  • 358
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 39895
  • 12