Интер не очаква проблеми дерещу дебютанта Кайрат

Интер и Кайрат ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Срещата ще се проведе на стадион "Джузепе Меаца" от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде Луис Годиньо.



Италианският гранд ще се стреми да затвърди отличното си представяне в турнира, докато казахстанският шампион ще търси първата си победа в най-престижния европейски клубен турнир.

Интер демонстрира впечатляваща форма през последните седмици с четири победи и само една загуба в последните пет мача. "Нерадзурите" победиха Верона с 2:1 и Фиорентина с 3:0 в Серия "А", но отстъпиха на Наполи с 1:3. Преди това "нерадзурите" разгромиха Роял Юнион СЖ с 4:0 в Шампионската лига и победиха Рома с 1:0 в първенството.



Кайрат показва колебливи резултати с две победи, две равенства и една загуба. Казахстанците завършиха наравно 1:1 с Астана в местното първенство и 0:0 с Пафос в Шампионската лига, преди това победиха Кизилжар с 1:0 и Жетису с 5:0, но претърпяха тежко поражение с 0:5 от Реал Мадрид.

Интер се намира в отлична позиция в основната фаза на Шампионската лига, заемайки третото място с максималните 9 точки от три изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика от 9:0, което показва както силата на тяхното нападение, така и стабилността на защитата им.



Дебютантът Кайрат заема 34-то място с едва 1 точка от три мача и голова разлика 1:9. Казахстанският отбор има минимални шансове за продължаване в следващата фаза на турнира, но всяка точка би била ценна за него в борбата за оставане в надпреварата.

Интер ще трябва да се справя без няколко играчи за предстоящия мач. Вратарят Рафаеле Ди Дженаро, защитниците Матео Дармиан и Томас Паласиос, както и опитният полузащитник Хенрих Мхитарян са контузени и няма да участват в срещата. Въпреки тези отсъствия, треньорът Кристиан Киву разполага с достатъчно качествени играчи, като Хакан Чалханоолу се очертава като ключова фигура в средата на терена. Турският полузащитник има 1 гол и 2 асистенции в Шампионската лига досега.



За Кайрат бразилските нападатели Жоао Пауло и Елдер Сантана са извън строя поради контузии, което значително отслабва офанзивния потенциал на отбора. Валерий Громко ще бъде основната заплаха за италианската защита, въпреки че казахстанският полузащитник все още не е отбелязал гол в турнира.

Двата отбора се срещат за първи път в историята на европейските турнири.



Интер е в серия от 4 пордни домакински победи във всички турнири, а Кайрат трудно печели на чужд терен в последните месеци.

Следвай ни:

Снимки: Imago