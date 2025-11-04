Киву: Лаутаро не е проблем, но трябва да се усмихва повече

Наставникът на Интер Кристиан Киву беше категоричен, че неговият тим няма да подцени утрешното си домакинство на казахстанстия Кайрат в Шампионската лига. Той също така още веднъж защити капитана Лаутаро Мартинес, който не успя да се разпише в последните си четири мача в Серия "А".

Включете се в играта за Ливърпул – Реал Мадрид и може да спечелите 65-инчов 4K телевизор

“Никога не е лесно да печелиш в подобни турнири. Нашият съперник премина през четири квалификационни кръга, така че трябва да го уважаваме и да останем фокусирани. Работим върху подобряването ни и намирането на постоянство. Ще има и бури, защото такива са футболът и животът. Това, което е от значение, е да останем прави и с високо вдигнати глави. Няма значение дали някой е титуляр, или резерва - всеки може да направи разликата. Лаутаро не е проблем, а пример чрез своя труд. Ако нападателят не бележи, друг ще го прави. Понякога тежестта на отговорността замъглява неговите мисли. Затова му казах да се усмихва повече. Той знае кой е, колко много се труди и какво представлява за нас”, коментира Киву на днешната си пресконференция.

Chivu: "Io a Lautaro ho fatto un gesto: sorridere. Felicità e passione. Lautaro è un leader, a volte quello che sente come responsabilità gli annebbia i pensieri e sono pensieri negativi. Io gli ho detto: tu sei chi sei, sai quanto lavori, sai quello che rappresenti per noi e… pic.twitter.com/jiP3McdDzU — Daniele Mari (@marifcinter) November 4, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages