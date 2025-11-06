Киву: Не очаквам съвършенство, но можехме да направим някои неща по-добре

Кристиан Киву пое отговорност за разочароващото представяне на Интер при победата с 2:1 над Кайрат в срещата от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.

„Отне ни цяло полувреме, за да пробием защитата им. Поемам отговорност, защото очевидно като треньор не съм успял да предам правилния манталитет. Не успях да им покажа правилната нагласа, която е фундаментална в такъв мач. В същото време осъзнавам, че играем на всеки три дни, но въпреки това трябваше да се справим по-добре и сме длъжни да го направим. В крайна сметка ще взема трите точки, те са важни за класирането, като се има предвид, че нивото на трудност в последните четири мача от програмата е по-високо от това досега. Няма лесни мачове в Шампионската лига, дори на хартия съперникът да изглежда по-слаб“, започна Киву.

С тази победа Интер печели първите си четири мача в Шампионската лига за първи път в историята си, но допусна и първия си гол в турнира.

„Аз трябва да работя по-усилено, не играчите. Трябва да намеря правилните думи и мотивация, за да повиша нивото им на концентрация и нагласа. Поемам тази отговорност и очевидно трябва да направя повече, отколкото направих при подготовката за този мач през последните няколко дни. Когато водехме с 2:1, продължихме да си подаваме топката между централните защитници и след това обратно към вратаря. Трябва да ги накарам да разберат по-добре, че Кайрат правеше всичко възможно да изравни, така че трябваше да се възползваме повече от пространствата, които се отваряха. Липсваха ни нужното качество и острота, за да вземем правилните решения. Правихме нещата в грешния момент. Разбирам, аз също съм бил играч в такъв тип мачове, но все пак поемам отговорност за това, което не успях да им предам“, продължи видимо разочарованият Киву.

Лаутаро Мартинес беше заменен на полувремето от Анж-Йоан Бони. На пресконференцията след мача наставникът на миланския гранд разясни дали това е било тактическо решение или такова свързано с физическото състояние на неговия състезател.

„Беше предварително уговорено той да играе само през първото полувреме. Беше важно да му дадем шанс да поведе отбора, а той успя и да отбележи, след като някои се опитаха да създадат напрежение около това, че не се е разписвал в няколко мача. Той ги вдъхнови като капитан, свърши си работата, а след гола решихме, че трябва да си почине. Все пак той игра почти постоянно в последните шест мача“, каза Киву.

През уикенда Интер се изправя срещу Лацио на Маурицио Сари, след което следва пауза за националните отбори, а след нея е "Дерби дела Мадонина" срещу Милан. В този смисъл румънският треньор бе запитан и дали е доволен от представянето на отбора си в първите месеци, след като пое ръководството му.

„Никога не съм доволен. Това не означава, че очаквам съвършенство, но можехме да направим някои неща по-добре“, каза още Киву.