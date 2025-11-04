Левски поздрави Бижутера

Един от легендарните футболисти на Левски - Христо Йовов, навършва 48 години днес. По този повод клубът от "Герена" излезе с честитка, насочена към Бижутера.

"Днес един от най-обичаните футболисти от близкото минало и настоящ член на УС на ПФК „Левски“ Христо Йовов празнува своя 48-ми рожден ден.Юношата на „сините“ е роден на 4 ноември 1977 година в Своге, като дебютира за родния клуб през есента на 1994 година. Записва 306 мача и вкарва 87 гола със синия екип. Трикратен шампион на България (2005/2006, 2006/2007 и 2008/2009 година) и трикратен носител на Купата на България (1998, 2005 и 2007 година) с „Левски“. През сезон 2006/2007 година е избран за „Футболист на футболистите“ в България.



В евротурнирите има 50 мача и 7 гола за „сините“. На 1 декември 2005 година на стадион „Георги Аспарухов“, в мача от 4-я кръг от груповата фаза на Купата на УЕФА срещу „Олимпик“ (Марсилия) отбелязва гол на световния и европейски шампион Фабиен Бартез, който му носи прякора Бижутера. Той е част от големия отбор на „сините“ достигнал до 1/4-финалите в турнира за купата на УЕФА през сезон 2005/06 година и в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2006/07 година.



На 22 март 2009 година бележи най-бързия гол в „А“ група – в 19 секунда при победата с 1:0 над „Локомотив“ (Пловдив) на стадион „Георги Аспарухов“.В периода 1998 – 2009 година записва 32 мача и вкарва 5 гола за националния отбор на България.ПФК „Левски“ поздравява Христо Йовов с празника и му пожелава здраве, щастие, лични и професионални успехи и много незабравими мигове, които да му носи любимият син отбор", написаха от Левски.

Sportal.bg честити празника на Христо Йовов и му желае здраве и успехи!