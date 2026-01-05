Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Беатрис Чебет потвърди, че очаква дете след два невероятни сезона

Беатрис Чебет потвърди, че очаква дете след два невероятни сезона

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 344
  • 0
Беатрис Чебет потвърди, че очаква дете след два невероятни сезона

Двукратната олимпийска шампионка Беатрис Чебет потвърди бременността си, обяснявайки, че ще се оттегли временно от състезанията след поредица от исторически постижения.

Носителката на златни медали на 5000 и 10 000 метра от Игрите в Париж обяви, че е бременна и ще си вземе почивка от състезанията през целия сезон 2026.

Световната рекордьорка на 10 000 и 5000 метра сподели пред Nation Sport, че след натоварените сезони през 2024 и 2025 г. е решила да си вземе почивка и да стане майка.

Беатрис Чебет, която е и двукратна световна шампионка по крос-кънтри, спечели титлите на 5000 и 10 000 метра на Олимпийските игри в Париж. Тя също така подобри световния рекорд на 10 000 метра, като пробяга дистанцията за 28:54.14 минути по време на турнира Prefontaine Classic.

"Наистина натоварвах себе си до краен предел през последните две години и реших, че тази година е разумно да си почина и да се възстановя, а докато го правя, да стана майка“, заяви Чебет.

Преди официално да потвърди новината пред Nation Sport, атлетката беше споделила, че няма да се състезава на Световното първенство по крос-кънтри през 2026 г.

"Последните 2 години бяха повече от невероятни за нас, всяка цел и мечта бяха постигнати! За съжаление, няма да мога да защитя световната си титла по крос-кънтри. Сърцата ни са пълни и нямаме търпение за тази следваща глава от живота... ще се видим през 2027!“, написа Чебет в социалните мрежи.

Много атлетки успешно се завръщат към елитния спорт след раждане, като някои, подобно на сънародничката ѝ Фейт Кипиегон, постигат дори още по-големи успехи. Кипиегон, която стана майка през 2018 г., оттогава пренаписа книгите с рекорди. В момента тя държи световните рекорди на 1500 метра (3:48.68) и на една миля (4:07.64), както и африканските рекорди на 1000 и 3000 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Булевард

Денят, в който Ибра не беше Ибра, а страхливец

Денят, в който Ибра не беше Ибра, а страхливец

  • 5 яну 2026 | 12:45
  • 2666
  • 4
Луис Диас записа песен

Луис Диас записа песен

  • 5 яну 2026 | 05:00
  • 2672
  • 0
Спортна журналистка напомни за пищното си деколте

Спортна журналистка напомни за пищното си деколте

  • 4 яну 2026 | 16:22
  • 5904
  • 6
Вики Одинцова подлуди мрежата със секси снимка

Вики Одинцова подлуди мрежата със секси снимка

  • 4 яну 2026 | 16:17
  • 6570
  • 11
Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители на откриването на Олимпиадата

  • 2 яну 2026 | 18:30
  • 3043
  • 3
Инфлуенсър напомни за силикона си

Инфлуенсър напомни за силикона си

  • 2 яну 2026 | 17:45
  • 7266
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 9879
  • 6
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 15444
  • 22
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 33924
  • 50
Ботев започна подготовка без нови играчи

Ботев започна подготовка без нови играчи

  • 5 яну 2026 | 15:56
  • 1777
  • 1
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 34381
  • 48
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 27736
  • 23