Беатрис Чебет потвърди, че очаква дете след два невероятни сезона

Двукратната олимпийска шампионка Беатрис Чебет потвърди бременността си, обяснявайки, че ще се оттегли временно от състезанията след поредица от исторически постижения.

Носителката на златни медали на 5000 и 10 000 метра от Игрите в Париж обяви, че е бременна и ще си вземе почивка от състезанията през целия сезон 2026.

Световната рекордьорка на 10 000 и 5000 метра сподели пред Nation Sport, че след натоварените сезони през 2024 и 2025 г. е решила да си вземе почивка и да стане майка.

Беатрис Чебет, която е и двукратна световна шампионка по крос-кънтри, спечели титлите на 5000 и 10 000 метра на Олимпийските игри в Париж. Тя също така подобри световния рекорд на 10 000 метра, като пробяга дистанцията за 28:54.14 минути по време на турнира Prefontaine Classic.

"Наистина натоварвах себе си до краен предел през последните две години и реших, че тази година е разумно да си почина и да се възстановя, а докато го правя, да стана майка“, заяви Чебет.

Преди официално да потвърди новината пред Nation Sport, атлетката беше споделила, че няма да се състезава на Световното първенство по крос-кънтри през 2026 г.

"Последните 2 години бяха повече от невероятни за нас, всяка цел и мечта бяха постигнати! За съжаление, няма да мога да защитя световната си титла по крос-кънтри. Сърцата ни са пълни и нямаме търпение за тази следваща глава от живота... ще се видим през 2027!“, написа Чебет в социалните мрежи.

Много атлетки успешно се завръщат към елитния спорт след раждане, като някои, подобно на сънародничката ѝ Фейт Кипиегон, постигат дори още по-големи успехи. Кипиегон, която стана майка през 2018 г., оттогава пренаписа книгите с рекорди. В момента тя държи световните рекорди на 1500 метра (3:48.68) и на една миля (4:07.64), както и африканските рекорди на 1000 и 3000 метра.

