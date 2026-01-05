Мария Сакари се сгоди за сина на гръцкия премиер

Мария Сакари се сгоди за Константинос Мицотакис, син на министър-председател на Гърция Кириакос Мицотакис. 30-годишната тенисистка от южната ни съседка е във връзка с Константинос от 5 години.
51-вата в света Мария Сакари в момента се намира в Австралия, където се провежда "Юнайтед Къп". Тя вече постигна първа изненада за сезона, побеждавайки с 6:4, 6:2 японката Наоми Осака (16-а в света), четирикратна носителка на титли от Големия шлем.
Очаква се сватбата да се състои през 2027 година.
"Аз съм късметлийка. Наистина искам всеки човек по света да има партньор, когото да обича и да получава любовта, която аз получавам от годеника си сега“, каза бившата номер 3 в света.
През кариерата си Мария Сакари е спечелила две титли на сингъл, като най-добрите ѝ постижения са през 2021 г., когато достигна до полуфиналите както на "Ролан Гарос", така и на US Open.