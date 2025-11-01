Популярни
Галатасарай не успя да спечели прекия сблъсък с Трабзонспор

  • 1 ное 2025 | 21:38
Галатасарай не успя да спечели прекия сблъсък с Трабзонспор

Отборите на Галатасарай и Трабзонспор завършиха наравно 0:0 в Истанбул в големия сблъсък от 11-ия кръг на Сюпер Лиг. Така “Джим Бом” не успяха да запишат седми пореден успех в мачовете си с този съперник, но поне останаха непобедени в турския елит през този сезон.

Именно домакините владееха инициативата през по-голямата част от мача и отправиха доста повече удари, но Андре Онана блесна със своите пет спасявания. Също така и двата тима се отчетоха с по една нацелена греда, като този малшанс имаха Виктор Осимен в 29-ата минута и Олександър Зубков в 71-вата. В самия край на редовното време пък резервата на гостите Бенхамин Бушуари си изкара директен червен картон заради свое грубо нарушение срещу Роланд Шалай.

Така Галатасарай не успя да увеличи преднината си на върха в класирането. Тимът продължава да бъде първи с 29 точки, докато Трабзонспор засега е втори със своите 24 пункта.

Снимки: Imago

