Сар изведе Кристъл Палас до първа домакинска победа в Европа

Кристъл Палас постигна първа домакинска победа в евротурнирите в историята си. Лондончани спечелиха с 3:1 срещу АЗ Алкмаар в среща от третия кръг на Лигата на конференциите.

В основата на успеха на "орлите" бе Исмаила Сар. През първото полувреме сенегалският халф спечели дузпа за своя тим, която Жан-Филип Матета пропусна. В 22-ата минута Максенс Лакроа откри резултата с удар от границата на наказателното поле. Първоначално попадението бе отменено поради засада, но след разглеждане с ВАР голът бе признат. Сар допълни към силната си игра и гол в добавеното време на първата част.

Ismaila Sarr’s brace powers Crystal Palace to a victory over AZ Alkmaar 🔥 pic.twitter.com/917gAagxrg — OneFootball (@OneFootball) November 6, 2025

Кристъл Палас доминираше и през второто полувреме, но Свен Мийнанс върна АЗ Алкмаар в мача с гол в 54-ата минута. Сар обаче бе над всички и 130 секунди по-късно отбеляза втория си гол в двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Imago