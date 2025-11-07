Страсбург се изкачи в топ 8 след успех в Швеция

Страсбург постигна важна победа като гост над шведския Хекен с 2:1 в мач от 3-тия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. С гол и асистенция за елзасци се отличи младият котдивоарски нападател Маршъл Годо, който дойде през лятото от Фулъм.

По този начин френският тим вече е със 7 точки и се изкачи на 7-а позиция в класирането. Хекен пък все още няма победа в турнира и остава с два пункта.

Още в 21-вата минута френският тим поведе, след като Маршъл Годо центрира отляво на главата на Хулио Енсисо, който засече в мрежата – 0:1. В 60-ата минута Страсбург удвои аванса си. Самюъл Амо-Амеяу свали топката към Годо, който първоначално не успя да я уцели добре, но при втория опит прониза мрежата на опитния страж на домакините Етрит Бериша – 0:2 за французите.

Хекен все пак успя да върне почти веднага едно попадение. Вратарят на Страсбург Майк Пендерс не прецени добре дълго извеждащо подаване и бе изпреварен от от угандийския нападател на домакините Джон Пол Дембе, който успя да промуши топката в мрежата – 1:2. До края на срещата двата тима си размениха по още едно положение, като Микел Ригаард за Хекен и Диего Морейра от гостите не успяха да се разпишат. Така срещата завърши при този резултат.

