Митов и Абърдийн взеха първа точка в Лигата на конференциите

  • 6 ное 2025 | 22:10
Абърдийн спечели първа точка в Лигата на конференциите, след като завърши 0:0 при гостуването си на АЕК Ларнака. Димитър Митов бе титуляр на вратата на шотландците.

Шотландците първи създадоха добра възможност за гол. След центриране отляво топката стигна до Джак Милне, но той бе изненадан и не успя да я насочи към вратата. Малко по-късно Ники Девлин можеше да си отбележи автогол. В опита си да изчисти той насочи топката над Митов към собствената си врата, но за щастие на двамата кълбото отиде встрани от вратата.

Опасните ситуации пред двете врати бяха рядкост, но Митов направи добро спасяване, след като съотборникът ма Йеспер Карлсон загуби топката в опасна зона. Малко преди почивката капитанът на домакините Хрвойе Миличевич удари греда след удар от сериозна дистанция.

Абърдийн действаше по-активно през втората част и организира няколко добри атаки, въпреки че реални голови ситуации липсваха. Резервата Кевин Нисбет се включи добре и вратарят на АЕК трябваше да го спира на два пъти в една ситуация. Малко преди края Митов се справи с далечен изстрел на Миличевич. В самия край пък и двата отбора стигнаха до най-добрите си шансове в мача. И двата бяха пропиляни от резерви. Първо Миланович не уцели вратата от великолепна позиция, а след това Ангиелски стреля неточно с глава.

Снимки: Imago

