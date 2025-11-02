Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  Уест Хам взе глътка въздух след успех над Нюкасъл

Уест Хам взе глътка въздух след успех над Нюкасъл

  • 2 ное 2025 | 18:15
  • 625
  • 0

Уест Хам записа първа домакинска победа от началото на сезона и първа под ръководството на Нуно Еспирито Санто. “Чуковете” стигнаха до успех с 3:1 над Нюкасъл. Те останаха в зоната на изпадащите, но вече гледат малко по-оптимистично. “Свраките” пък продължиха слабата си форма като гост и от петте си мача далеч от дома във Висшата лига този сезон имат три спечелени точки.

Срещата започна на високо темпо и атаките се радяха и към двете врати. Гостите държаха повече топката, но в четвъртата минута “чуковете” бяха близо до гол. Отлична атака, в основата на която бе Съмървил, завърши с много хубав удар на Боуен, но кълбото се удари в гредата. Изнасянето в предни позиции обаче остави пространство за Нюкасъл да атакува и Джейкъб Мърфи откри резултата с диагонален удар.

Уест Хам не се притесни и опита бързо да отговори. Удар на Уилсън в близкия ъгъл бе отразен от Поуп. В 11-ата минута съдията отсъди дузпа за домакините след падане на Боуен в наказателното поле. Реферът обаче бе повикан да разглежда ситуацията и отмени дузпата, тъй като Тиау докосна топката преди да събори играча. Пред другата врата Ареола отрази удар на Мърфи.

Постепенно “чуковете” започнаха да доминират и да създават положения. Поуп трябваше да се справя с опасен изстрел на Пакета от пряк свободен удар. Секунди по-късно вратарят отрази и удар с глава на Килман. В 35-ата минута усилията на домакините бяха възнаградени. Великолепен изстрел на Пакета от сериозна дистанция изненада Поуп и резултатът бе изравнен.

Нюкасъл се активизира и Антъни Гордън не бе далеч от попадение, но Ареола се намеси отлично. Малко по-късно Мърфи стреля над вратата. Силният период на “свраките” не даде резултат, а в добавеното време на първата част те допуснаха втори гол. Уан-Бисака бе изведен по дясното крило и опита да намери съотборник. Свен Ботман пресече подаването, но насочи топката към собствената си врата.

От началото на второто полувреме тимът на Нуно Еспирито Санто постепенно се дръпна по-назад. Гостите имаха предимство по отношение владеенето на топката, но не стигаха до чисти положения. “Чуковете” основно се защитаваха, но го правеха достатъчно добре и не позволяваха да се стига до опасности пред Ареола. Домакините атакуваха доста рядко, но в един период Поуп трябваше да се намесва на два пъти в рамките на минута, а попадение на Фреди Потс не бе зачетено поради засада.

Тимът на Еди Хау нямаше идея как да преодолее защитата на съперника. Чак в 90-ата минута те създадоха добра възможност. След центриране на Еланга Осула стреля с глава, но прати топката право в ръцете на вратаря. Това бе първият точен удар на гостите през второто полувреме. Дълбоко в добавеното време Уест Хам стигна до трети гол. “Свраките” се бяха изнесли в предни позиции, което позволи на съперника да организира бърза атака. Пакета изведе Боуен. Неговият удар бе спрян от Поуп, но Соучек бе наблизо и прати топката в мрежата.

