Проблеми за Билбао: Нико Уилямс под въпрос за мача с Нюкасъл, Иняки аут

Нико Уилямс остава под въпрос за гостуването на Атлетик Билбао срещу Нюкасъл в сряда в двубой от Шампионската лига, съобщава вестник "Марка". Испанското крило продължава да тренира отделно и може да пропусне двубоя на "Сейнт Джеймс Парк". 23-годишният футболист записа гол и две асистенции от осем мача от началото на сезона, но се затруднява да влезе в игрови ритъм след близо месец отсъствие. Той записа участие при загубата с 2:3 от Реал Сосиедад през уикенда, но старши треньорът Ернесто Валверде призна, че включването му е било рисковано. Междувременно брат му Иняки Уилямс продължава да лекува травма и също няма да бъде на линия за двубоя със "свраките" през седмицата.

"Да го поставим в стартовия състав в дербито щеше да бъде малко пресилено, защото той изпитва известен дискомфорт", призна Валверде в интервюто след мача.

По-бавният старт на сезона за Нико Уилямс отразява последствията от дълготрайната му контузия в слабините. Футболистът изигра само 530 минути във всички турнири, като беше титуляр в пет мача и се появи от пейката в още три, което е далеч под очакванията за играч, за когото се предполага, че ще води атаката на Атлетик Билбао през този сезон.

Възстановяването на Уилямс изисква индивидуални тренировки и минимални отборни занимания, за да се предотвратят обостряне, което да го остави далеч от максималната му физическа форма. Медицинският екип на Атлетик Билбао дори се е консултирал с външни специалисти, проучвайки всяка възможност да помогне на крилото да се възстанови. Хирургическата интервенция остава крайна мярка, но само, ако е необходимо, тъй като може да го отстрани от игра до три месеца, което би го извадило от европейските мачове и тези в Ла Лига.

Снимки: Gettyimages