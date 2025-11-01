Популярни
  Реал Сосиедад
  2. Реал Сосиедад
  3. Реал Сосиедад празнува след драматична победа в баското дерби

Реал Сосиедад празнува след драматична победа в баското дерби

  • 1 ное 2025 | 22:17
  • 317
  • 0

Реал Сосиедад се доближи на две точки от големия си регионален съперник Атлетик Билбао, след като спечели с 3:2 баското дерби. Отборът на Серхио Франсиско на три пъти повеждаше, като третият гол падна в 92-ата минута.

В първите 20 минути битката бе сериозна, но не се стигна до възможности за гол. Оярсабал пърив застраши вратата на гостите преди Брайс Мендес да открие резултата в 38-ата минута. Реал Сосиедад заслужено поведе, но много бързо допусна изравняване, дошло след гол на Горка Гурусета.

Великолепно попадение на Гонсало Гедеш даде нова преднина на домакините в самото начало на втората част. Атлетик Билбао отново успя да изравни. Този път след гол на Роберт Наваро в 79-ата минута. След като едно попадение на Реал Сосиедад бе отменено, се стигна до драматичния край. Йон Горочатеги донесе победата на домакините с първия с игол в Ла Лига.

Снимки: Imago

