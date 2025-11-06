Костас Слукас: Срамувах се от представянето ни, обещавам, че Панатинайкос ще се върне по-силен

Панатинайкос загуби с 68:86 от Цървена звезда в Белград в мач от 9-ия кръг на Евролигата. След края на двубоя в сръбската столица легендарният гард Костас Слукас заяви, че се е срамувал от представянето на "зелените".

"Панатинайкос е в трудна ситуация. Това е период, от който трябва да излезем по-силни. Срамувах се от представянето ни и направих всичко по силите си. Обещавам, че ще го променим. Нямахме блясък в очите. Обещавам, че Панатинайкос ще се върне по-силен. Разбира се, че сме единни. Всички разбираме ролята си. Това е маратон. Трябва да сме твърди. Проблемът е в представянето ни. Ще се подобрим.

Доверието към мен е голямо. Взаимното уважение с Янакопулос (собственика на Панатинайкос - б.р.) също. Той ме помоли и не можех да откажа. Преживели сме страхотни моменти и се надявам да преживеем още повече. Любовта и доверието, които получих, бяха всичко, което ме накара да подновя договора си. Имам голяма отговорност", бяха думите на 35-годишния Слукас след края на срещата.

Снимки: Imago