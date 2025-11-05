Балканско дерби в Белград

Популярни
  • 5 ное 2025 | 21:00
  • 1319
  • 0
Цървена звезда и Панатинайкос играят в момента помежду си в Белград в балканско дерби с българско участие от Евролигата. В първия мач от 9-ия кръг родният национал Коди Милър-Макинтайър и компания излизат за седма поредна победа в турнира срещу един от най-силните отбори на Стария континент.

След двете загуби в първите два кръга на Евролигата, Цървена звезда вече е с баланс 6-2 и заема второ място във временното класиране. С по 6 победи и 2 загуби до момента са само още два отбора - лидерът Жалгирис и играещият у нас домакинските си срещи в турнира Апоел Тел Авив. Панатинайкос пък е един от петте отбора с по 5-3.

Миналата седмица Звезда регистрира победи над АСВЕЛ Вильобран и Макаби Тел Авив, докато "зелените" от Атина отстъпиха пред Монако и също се справиха с Макаби.

Снимки: Imago

