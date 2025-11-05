Коди Милър-Макинтайър след боя над Панатинайкос: Трябва да завършваме мачовете по-добре

Цървена звезда продължава победната си серия в Евролигата, след като успя да преодолее Панатинайкос в Белград в мач от 9-ия кръг на турнира.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър, който бе избран за MVP на мача, коментира представянето на тима и подчерта, че отборът му трябва да завършва срещите по-добре.

"В четвъртата четвърт не се представихме добре. Имахме голяма преднина и се отпуснахме за втори пореден мач. Трябва да завършваме мачовете по-добре, но съм щастлив, че спечелихме. Имаме правилната нагласа на всяка тренировка и мач. Искаме да докажем, че сме добър отбор и го направихме", сподели Милър-Макинтайър.

Undefeated since he joined @kkcrvenazvezda ✔️



What a run so far this season for Sasa Obradovic 👀#EveryGameMatters pic.twitter.com/13UqHzOvaZ — EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago