Саша Обрадович: Изгубихме малко фокус и енергия в последната част

Баскетболистите на Цървена звезда разгромиха Панатинайкос (86:68) в първия мач от деветия кръг на Евролигата, а веднага след края на срещата своите първи впечатления изрази стратегът на отбора от Мали Калемегдан - Саша Обрадович. Името на победителя в "Белградска арена" в общи линии нито за миг не беше под въпрос, тъй като Звезда на моменти се подиграваше с атиняните както малцина преди това.

Веднага след края на мача Саша Обрадович застана пред телевизионните камери и сподели първите си впечатления.

"Изгубихме малко фокус и енергия в последната част на мача поради голямата преднина. Беше по-трудно да се мотивираме тогава. Щастливи сме. Панатинайкос не е онзи Панатинайкос, който ще ни посрещне във втората част на сезона. Постигнахме победа и се наслаждаваме на момента", каза опитният специалист.

"Щастлив съм пет минути и после това изчезва", отговори бившият сръбски национал на въпрос колко щастлив го прави днешният триумф.

Снимки: Imago