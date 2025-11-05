Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Атаман намеси Олимпиакос в коментара си за провала срещу Цървена звезда

Атаман намеси Олимпиакос в коментара си за провала срещу Цървена звезда

  • 5 ное 2025 | 23:47
  • 216
  • 0
Атаман намеси Олимпиакос в коментара си за провала срещу Цървена звезда

Панатинайкос не показа най-доброто си лице срещу Цървена звезда и загуби в Белград с 68:86 в мач от 9-ия кръг на Евролигата.

Треньорът на ПАО Ергин Атаман коментира представянето на отбора в мача, като поздрави Цървена звезда и направи коментар за Олимпиакос.

"Ужасна защита, пропуснати стрелби, загубихме контрол, подобно начало и на второто полувреме. Някои играчи показаха характер в четвъртата четвърт, не приеха да загубят по този начин, опитахме се да направим обрат, но когато намалихме разликата, отново допуснахме грешки и загубихме. Поздравления за Олимпиакос, извинявам се, обърках се, защото феновете пееха за Олимпиакос. Поздравления за Цървена звезда", сподели турският специалист.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Приказката продължава! Цървена звезда съсипа Панатинайкос и оглави Евролигата след седма поредна победа

Приказката продължава! Цървена звезда съсипа Панатинайкос и оглави Евролигата след седма поредна победа

  • 5 ное 2025 | 22:57
  • 6977
  • 0
Алекса Аврамович близо до завръщане в игра

Алекса Аврамович близо до завръщане в игра

  • 5 ное 2025 | 17:44
  • 603
  • 0
Балканско дерби с българско участие за начало на 9-ия кръг на Евролигата

Балканско дерби с българско участие за начало на 9-ия кръг на Евролигата

  • 5 ное 2025 | 07:00
  • 2446
  • 1
Панатинайкос "върза" Слукас до 2027 година

Панатинайкос "върза" Слукас до 2027 година

  • 4 ное 2025 | 17:26
  • 1528
  • 1
Цървена звезда с подробности за контузените си играчи

Цървена звезда с подробности за контузените си играчи

  • 4 ное 2025 | 15:25
  • 1166
  • 0
Французин изпревари Везенков за MVP на Евролигата за октомври

Французин изпревари Везенков за MVP на Евролигата за октомври

  • 3 ное 2025 | 20:28
  • 1758
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

  • 5 ное 2025 | 21:35
  • 22159
  • 6
Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна

Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна

  • 6 ное 2025 | 00:01
  • 13145
  • 100
Манчестър Сити разкъса Дортмунд в очакване на Ливърпул

Манчестър Сити разкъса Дортмунд в очакване на Ливърпул

  • 5 ное 2025 | 23:51
  • 11666
  • 12
Интер се затрудни с Кайрат, но все пак остана перфектен в ШЛ

Интер се затрудни с Кайрат, но все пак остана перфектен в ШЛ

  • 5 ное 2025 | 23:54
  • 4786
  • 3
Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 26131
  • 84
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 16546
  • 4