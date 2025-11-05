Атаман намеси Олимпиакос в коментара си за провала срещу Цървена звезда

Панатинайкос не показа най-доброто си лице срещу Цървена звезда и загуби в Белград с 68:86 в мач от 9-ия кръг на Евролигата.

Треньорът на ПАО Ергин Атаман коментира представянето на отбора в мача, като поздрави Цървена звезда и направи коментар за Олимпиакос.

"Ужасна защита, пропуснати стрелби, загубихме контрол, подобно начало и на второто полувреме. Някои играчи показаха характер в четвъртата четвърт, не приеха да загубят по този начин, опитахме се да направим обрат, но когато намалихме разликата, отново допуснахме грешки и загубихме. Поздравления за Олимпиакос, извинявам се, обърках се, защото феновете пееха за Олимпиакос. Поздравления за Цървена звезда", сподели турският специалист.

Снимки: Imago