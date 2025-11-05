Популярни
Трябва ли Макларън да се притеснява от дъжда в Бразилия?

  • 5 ное 2025 | 19:41
  • 2460
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ телевизионен коментатор Джолиън Палмър сподели своето мнение, че едно потенциално преваляване в хода на уикенда за Гран При на Сао Пауло ще бъде изнервящо за отбора на Макларън.

Само преди година Макс Верстапен спечели една от най-великите победи в своята кариера, триумфирайки от 17-ото място на старта под дъжда на „Интерлагос“. В същото време Ландо Норис, който стартира от полпозишъна, финишира шести, а неговият съотборник Оскар Пиастри потегли и завърши на осмата позиция.

Със сигурност случилото се в Сао Пауло преди 12 месеца ще бъде в главите на Макларън, особено, ако и този уикенд започне да превалява над „Интерлагос“. А по думите на Палмър точно това ще чака Верстапен, който ще използва този шанс, за да се върне още повече в битката за титлата, в която той по-скоро е аутсайдер преди финалните четири старта за сезона.

„Представете си, ако имаме време като миналата година, колко нервен ще сте като пилот на Макларън. Това е нещото, което може да върне Макс в играта. В Бразилия е лесно да катастрофираш, когато е мокро. От всички писти в календара, Бразилия е отвратителна за каране на мокро.

„Имате Макс, който е в страхотна форма там и имате Макларън с най-добрата кола, най-добрата възможност, но и толкова лесен шанс да развали всичко, ако завали. Ще бъде хубаво състезание“, каза Палмър, който след това прогнозира и кой пилот ще спечели спринта и състезанието в Бразилия.

„Победител в спринта ще бъде Норис, който, според мен, ще спечели и състезанието. Мисля, че това ще бъде уикендът, в който той ще се превърне в истинския фаворит за титлата. След него Верстапен ще е втори и нека Пиастри – трети, така разликите ще остана малки преди Лас Вегас“, обясни британецът.

Снимки: Gettyimages

