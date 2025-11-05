Популярни
По-малък шанс за дъжд в състезанието в Сао Пауло в неделя

  • 5 ное 2025 | 17:08
Подобно на „Спа“, „Интерлагос“ също може да се похвали със свой собствен микроклимат, който води до чести и резки промени в метеорологичните условия, което обяснява и сравнително непостоянните прогнози за времето.

До вчера синоптиците казваха, че шансът по време на състезанието за Гран При на Сао Пауло в неделя да вали е 40%, а от днес той е два пъти по-малък – 20%. Неделният ден ще бъде и най-хладният от всички с максимални температури от само 19 градуса по Целзий.

В петък и събота ще бъде по-топло, но и шансът да преварли също ще бъде по-голям. В петъчният ден живакът в термометрите трябва да достигне 28 градуса, а с течение на деня шансът за дъжд ще се увеличава. По време на квалификацията за спринта той ще достигне около 40%, което ще е нищо спрямо това, което очаква отборите и пилотите в съботния ден.

Тогава шансът за дъжд скача до 80% в сутрешните часове, когато ще се проведе спринтовата надпревара. В хода на деня се очаква времето да се успокои малко, което би трябвало да предотврати повтаряне на ситуацията от преди година. Тогава, заради проливните дъждове в съботния следобед, квалификацията беше отложена за неделя сутринта, няколко часа преди състезанието.

Снимки: Gettyimages

